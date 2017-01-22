Beğenmeyebilirsiniz; takdir etmek gerekir

Türkiye’de bir şeyler değişiyor. Hem de kökünden değişiyor.

İyi mi olacak, kötü mü olacak bunu zaman gösterecektir. Ancak Cumhuriyet tarihindeki bu köklü ve çok büyük değişimin nasıl gerçekleştiğini çok iyi değerlendirmek gerekiyor.

Türkiye’de “Başkanlık Sistemi”ne geçilmesi konusu son bir iki ay içinde gelişmiş, birdenbire önümüze getirilmiş bir konu değil. 1923’de Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet’i kurarken bu sistemi getirebilirdi. Sonra, 1936’ya kadar geçen dönemde, istese yine Başkanlık sistemini getirebilirdi. Parlamenter sistemi tercih etti. Bu sistemin daha uygun olacağını düşündü. Tek parti döneminden çok partili döneme geçildi. 1950-60 arasındaki dönemde, çok ısrar etse, biraz direnmeyi göze alsa, Menderes’in sistem değiştirecek siyasi gücü vardı, yapmadı. Sonra Demirel’in, Özal’ın, hatta bir dönem Ecevit’in, gerçekleştiremeseler bile, böyle bir sistem değişikliğini zorlayacak güçleri vardı. Askeri darbeler döneminde olabilirdi. Kenan Evren böyle bir sistemi önerebilir ve çok güçlü olduğu dönemde, emin olun halka da kabul ettirebilirdi.

Belki gerek duymadılar. Belki göze alamadılar.

Öyle sanıyorum ki, Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasında, daha 2002’de yeni kurduğu partisi ile iktidara gelirken bu fikir vardı. Zamanını bekledi. Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı süresinin dolması, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı gündeme geldiğinde devlet içinde büyük bir dirençle karşılaşınca, bu konuda ısrarlı olmaya karar verdiğini düşünüyorum. Abdullah Gül, AK Parti tarafından çok riskli bir erken seçim göze alınarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Sonrasında, Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesi modeli getirilince, zaten Türkiye Başkanlık Sistemi’ne geçmişti. Hiç kimse, halk tarafından seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın suya sabuna dokunmadan köşesinde oturup, önüne gelen evrakları imzalayan bir Cumhurbaşkanı olmasını bekleyemezdi.

AK Parti ve Erdoğan, özellikle 2015 Haziran seçimlerinde Anayasa’yı Meclis’te değiştirecek 400 milletvekilliğini çok istedi. Cumhurbaşkanı meydanlarda bunu açık açık ifade etti. Ama 2015 yılı haziran seçimleri, AK Parti’nin 2002’den buyana en düşük oyu aldığı seçim oldu. Erdoğan belki hayal kırıklığına uğradı ama yolundan dönmedi. Türkiye’yi aynı yılın kasım ayında yeniden seçime götürdü. Neredeyse, TBMM’de referanduma gerek kalmadan Anayasa değiştirmeye yetecek çoğunluğa da ulaşacaktı.

AK Parti yeniden ve daha güçlü biçimde iktidar oldu. Başkanlık Sistemi’ne geçiş, artık kaçınılmazdı. Bir şekilde MHP’nin desteği de sağlandı.

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Anayasa değişikliği için Meclis’te defalarca oylama yapıldı. İlk oylamada, teklifin tümü için 338 evet oyu çıktı. Kritikti. Çünkü, teklifin reddedilmesi için gereken eşikten sadece 8 oy fazla alınmıştı. Muhalefet umutlandı. Ama yanlış taktik izledi. Hırçınlaştı. Muhalefetin gereksiz hırçınlaşması, Meclis’teki “Evet” grubunu kemikleştirdi. MHP’den, hatta AK Parti’den fire bekleniyordu.

Bütün maddeler 2’şer kez oylandı. Sonra değişiklik teklifinin tamamı bir kez daha oylandı. AK Partili milletvekilleri belki maddeler tartışılırken Meclis salonunda bulunmadılar. Ama büyük bir disiplinle oylamalara katıldılar. Hiç fire vermediler. Hiç liderlerine, davalarına ihanet etmediler. Sonuçta, üstelik tam da AK Parti’nin öngördüğü takvim içinde -muhalefetin bütün engelleme çabalarına rağmen- Anayasa değişikliği taslağını 330’un üzerinde oyla Meclis’ten geçirmeyi başardılar.

Şimdi düşünün. Benzer bir tabloyu, sosyal demokrat, kendisini “Atatürkçü” olarak tanımlayan bir siyasi hareket gündeme getirseydi. Bu kadar dik durabilir, davalarına bu kadar güçlü biçimde sahip çıkabilirler miydi? Mutlaka fire verirlerdi. Mutlaka kendi içlerinde parçalanır, kendi liderlerine destek vermek yerine onu devirmenin hesaplarını yaparlardı.

Artık Meclis’ten 330’un üzerinde oyla geçen Anayasa teklifi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak, halkın önüne gelecek Bu yeni Anayasa’nın içeriğini tartışabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Ama her şey şu ana kadar kitabına uygundur. AK Parti’nin 316 milletvekili çok ama çok büyük bir siyasi sınav vermiştir. Davalarına sahip çıkmışlar, liderlerinin gösterdiği hedefe ulaşılmasını sağlamışlardır. Bu siyasi duruşu takdir etmemek haksızlık olur.

“Evet” cephesinde aynı dayanışmayı, referandum sürecinde de göreceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. “Hayır” cephesi ise, yine dağınık olacaktır. Yine tezlerini anlatmak konusunda savruk olacaktır. Anayasa değişikliği Meclis gündemine gelirken, kimilerinin aksine, Evet cephesinin hiç fire vermeden bu işin altından kalkacağına inanıyordum. Referandum konusunda da kuşkum yok. AK Parti kendi tezlerini halka çok daha iyi anlatacaktır. Çok daha fazla çalışacaktır. Muhalefet cephesinin, hiç değilse geleceği kurtarmak adına bu siyasi kararlılık ve olgunluk tablosundan ders alması gerekiyor.

İzmit’i en güzel yazan kişiydi

Yatmıştım, gece saat 23.00 sıralarıydı. Cep telefonu çalmaya başladı. Kardeşim Nahit de hasta ya, korkarak açtım. Acı haberi İzmitli başarılı sanatçı Ragıp Savaş verdi; “Abi dayımı kaybettik.” dedi.

Ragıp Savaş’ın dayısı, Savaş Poyraz. Elinde büyüdüm diyebilirim. Eşi Şule Abla, oğulları Alpay ve Tolgay, bir aile gibiydik. Romantik adamdı Savaş ağabey. Rahmetli babamı çok sayar ve severdi. Ben İzmit’i sevmeyi, biraz da Savaş Ağabey’den öğrendiğimi söyleyebilirim.

Diyabet nedeniyle ciddi rahatsızlıklar geçirmiş, uzun süre tedavi gördüğü dönemler olmuştu. Ama toparlamıştı. Son kez Sevgili Ferruh Öven’in cenaze töreninde, Fevziye Bahçesi’nde görmüş, elini öpmüştüm. Ferruh Ağabey’in ardından ağlıyordu. Ama iyi görünüyordu. Geçen gece, evinde televizyon izlerken, başı önüne düşmüş. Evinde, koltuğunda son nefesini vermiş. Allah hepimize böyle can vermeyi nasip etsin.

Savaş Poyraz, ÖZGÜR KOCAELİ’nin kuruluşunda da büyük bir heyecanla ön saflarda yer almıştı. Büyüğümüz olarak bize öneriler getirirdi. Doyumsuz üslubuyla bu gazetede yazılar yazmış, katkı sağlamıştı. Çabuk kırılan bir yapısı vardı. Çok basit bir şeye kırıldı, başka gazetede yazmaya başladı. Ben Savaş Ağabey’i okumaya devam ettim. Bu kentin insan portrelerini en iyi anlatan, bu kentin güzelliklerini en güzel tasvir eden kişiydi. Yazılarından çok dersler çıkartmışımdır.

Şimdi eminim, kendisinden önce ahirete göçen gerçek İzmitlilere İzmit’in bu halini anlatacaktır. Herkesin dostuydu. Hiçbir zaman çok zengin, çok rahat olmadı, olamadı. Ama hep onurlu, saygın bir İzmitli olarak aramızda yaşadı. Özellikle son yıllarda daha fazla saygı duyulan bir kent büyüğü haline gelmişti. Hastanelerde yatarak, acılar çekerek ölmek yakışmazdı. En azından ölümü öyle sanıyorum ki, istediği şekilde oldu.

Şule Abla’ma, Alpay’a, Tolgay’a, bütün yakınlarına, İzmit’e başsağlığı diliyorum. Bir kişi daha eksildik. Öbür taraftaki İzmit, artık çok daha renkli, çok daha neşeli diye umuyorum.