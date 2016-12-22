Bekaert’te yeni öneri

Grevde olan Birleşik Metal İş Sendikası’na bağlı Bekaert fabrikası işçileri, bugün işverenin sunduğu yeni teklifi oylamak için şube binasında toplandı.

8 Aralık’tan itibaren grevde olan Bekaert işçilerine daha önce işveren ücretlerde yüzde 11 oranında artış önermişti. Yapılan teklifte, Bekaert işverenin yüzde 11’in üzerinde yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Bu arada, oylama sonrası bir grup işçinin toplantıdan sinirli ayrıldığı gözlendi. Birleşik Metal-İş yöneticileri, oylamanın sonucuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Bekaert işvereninden randevu alındığı bir görüşme gerçekleştirileceğini söylemekle yetindiler.

300 işçinin grevde olduğu Bekaert’te Birleşik metal-İş Sendikası ücrette yüzde 21 artış istemiş, işveren yüzde 11 önermişti. Tarafların belli bir noktada anlaşacağı, bu teklifin işçilere sunulacağı belirtildi. Bekaert’te grevin sona erme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Ayşegül KALAYCI

