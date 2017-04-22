Bekirdere esnafına Hürriyet’ten ziyaret

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Nisan Anayasa Referandumunun hemen ardından vatandaşla buluşmasına devam ediyor.

Hürriyet, bu kez Bekirdere esnafıyla buluştu, dükkanlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla bol bol sohbet ederek, esnafın nabzını da tutan Milletvekili Hürriyet, molayı ise bölgede bulunan esnaf lokantasında verdi. Hürriyet yaptığı açıklamada, “Halkın içinden gelen milletvekilleriyiz ve halktan kopmamız kesinlikle mümkün değil. 7 Haziran ya da 1 Kasım seçimleri sonrasında olduğu gibi, 16 Nisan referandumunun ardından da yine halkımızla iç içe olacağız. Bundan sonra da bütün çalışmalarımızı halk odaklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

