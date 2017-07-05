Bekirdere-İhsaniyespor dostluğu

İlimiz amatör kulüplerinden Bekirderespor ile İhsaniyespor arasında son yıllarda yönetici ve teknik adamlar arasında dostluk hakim.

Dünde Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız ile yöneticiler Ender Aladağ, Tacettin Öztürk ve Adem Aladağ ile birlikte İhsaniyespor Kulübü’nü ziyaret ettiler.

FORMA HEDİYE ETTİLER

Bekirderesporlu yöneticiler, geçen yıl 41.Kuruluş Yıldönümü nedeni ile yaptırdıkları formalardan İhsaniyesporlu yöneticilere hediye ettiler. İhsaniyespor Başkanı Serkan Başoğlu, Teknik Sorumlu Aykut Balta ile yönetici Zafer Kanpara ve Gölcük İY yönetici Hüseyin Bat da ziyaretten hazır bulundular. Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan İhsaniyesporlu dostlarına teşekkür etti.