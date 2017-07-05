  • BIST 101.065
  • Altın 140,892
  • Dolar 3,5840
  • Euro 4,0620
  • Kocaeli 24 °C

Bekirdere-İhsaniyespor dostluğu

»
Bekirdere-İhsaniyespor dostluğu
İlimiz amatör kulüplerinden Bekirderespor ile İhsaniyespor arasında son yıllarda yönetici ve teknik adamlar arasında dostluk hakim.

Dünde Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız ile yöneticiler Ender Aladağ, Tacettin Öztürk ve Adem Aladağ ile birlikte İhsaniyespor Kulübü’nü ziyaret ettiler.

FORMA HEDİYE ETTİLER

Bekirderesporlu yöneticiler, geçen yıl 41.Kuruluş Yıldönümü nedeni ile yaptırdıkları formalardan İhsaniyesporlu yöneticilere hediye ettiler. İhsaniyespor Başkanı Serkan Başoğlu, Teknik Sorumlu Aykut Balta ile yönetici Zafer Kanpara ve Gölcük İY yönetici Hüseyin Bat da ziyaretten hazır bulundular. Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan İhsaniyesporlu dostlarına teşekkür etti.

Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bekirdere-İhsaniyespor dostluğu05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
  • Doğantepespor’un ilk transfere Murat Tiraki05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:26
  • Azerbaycan Futbol Okulu Körfez İlçesi’nde kuruldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:24
  • Hakemler sezonu açtı05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:22
  • Kocaelispor’da kongre tarihi belli oldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:52
  • Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı04 Temmuz 2017 Salı 18:48
  • Başkan ve Hoşdil, Yıldız ile buluştu; görüşme yaklaşık 6 saat sürdü04 Temmuz 2017 Salı 16:36
  • Gölcükspor’da seçmeler başladı  04 Temmuz 2017 Salı 15:16
  • U12 Kocaeli Karması 3’te 2 yaptı04 Temmuz 2017 Salı 13:43
  • Gökhan Meral ile Uğur Daşdemir ayrılmadı04 Temmuz 2017 Salı 13:42
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti