Bekirdere kaldı, Çayırtepe düştü

1.Küme B Grubu’nda düşecek son takım dışında tüm sorular yanıtını bulmuştu.1.Küme B Grubu’nda düşecek son takım dışında tüm sorular yanıtını bulmuştu.

Düşecek son içinde Çayırtepe Gençlik ile Bekirderespor takımları çekişiyordu. Son haftaya aynı puanda giren iki takımdan Bekirderespor, Cephanelik Stadı’nda Üçtepespor ile oynadığı maçı 5-3 kazandı, kümede kaldı. Çayırtepe Gençlikspor ise Play-Off’a çıkmayı garantileyen Bağçeşmespor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynadığı maçı 10-3 kaybetti, iki yıl yer aldığı 1.Küme’de düşme üzüntüsünü yaşadı.

BEKİRDERESPOR, 35’DE 10 KİŞİ KALDI

1.Küme B Grubu’nda ligde kalacak takımın belirleneceği son haftada Bekirderespor, Cephaneik Stadı’nda geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Üçtepespor ile karşılaştı. Maça çok iyi başlayan Bekirderespor, Sabri Yıldız’ın ilk 30 dakikada attığı gollerle 3-1 öne geçti. 35’de ise kaleci Evren, topu ceza sahası dışında eliyle oynadığı için kırmızı kart gördü, kaleye Onur İnanç geçti.

ÇAYIRTEPE 1.KÜME’DE İKİ SEZON KALABİLDİ

Sarı-Siyahlı ekip, maçı uzun süre 10 kişi götürmesin rağmen, ikinci yarda Gökhan Akmeşe’nin attığı gollerle karşılaşmayı 5-3 kazandı, sıkıntılı bir sezon geçirdiği ligde kalmayı başardı. İki sezon 1.Küme’de oynayan Çayırtepe Gençlikspor ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarından sonra, küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Mavi-Yeşilli ekip, son maçında Bağçeşmespor’a 10-3 mağlup oldu.