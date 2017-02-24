Bekirdere kaldı, Çayırtepe düştü

Düşecek son içinde Çayırtepe Gençlik ile Bekirderespor takımları çekişiyordu. Son haftaya aynı puanda giren iki takımdan Bekirderespor, Cephanelik Stadı’nda Üçtepespor ile oynadığı maçı 5-3 kazandı, kümede kaldı. Çayırtepe Gençlikspor ise Play-Off’a çıkmayı garantileyen Bağçeşmespor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynadığı maçı 10-3 kaybetti, iki yıl yer aldığı 1.Küme’de düşme üzüntüsünü yaşadı.
BEKİRDERESPOR, 35’DE 10 KİŞİ KALDI
1.Küme B Grubu’nda ligde kalacak takımın belirleneceği son haftada Bekirderespor, Cephaneik Stadı’nda geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Üçtepespor ile karşılaştı. Maça çok iyi başlayan Bekirderespor, Sabri Yıldız’ın ilk 30 dakikada attığı gollerle 3-1 öne geçti. 35’de ise kaleci Evren, topu ceza sahası dışında eliyle oynadığı için kırmızı kart gördü, kaleye Onur İnanç geçti.
ÇAYIRTEPE 1.KÜME’DE İKİ SEZON KALABİLDİ
Sarı-Siyahlı ekip, maçı uzun süre 10 kişi götürmesin rağmen, ikinci yarda Gökhan Akmeşe’nin attığı gollerle karşılaşmayı 5-3 kazandı, sıkıntılı bir sezon geçirdiği ligde kalmayı başardı. İki sezon 1.Küme’de oynayan Çayırtepe Gençlikspor ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarından sonra, küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Mavi-Yeşilli ekip, son maçında Bağçeşmespor’a 10-3 mağlup oldu.
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