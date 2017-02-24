  • BIST 88.135
  • Altın 145,272
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,8048
  • Kocaeli 23 °C

Bekirdere kaldı, Çayırtepe düştü

»
Bekirdere kaldı, Çayırtepe düştü
1.Küme B Grubu’nda düşecek son takım dışında tüm sorular yanıtını bulmuştu.1.Küme B Grubu’nda düşecek son takım dışında tüm sorular yanıtını bulmuştu.

Düşecek son içinde Çayırtepe Gençlik ile Bekirderespor takımları çekişiyordu. Son haftaya aynı puanda giren iki takımdan Bekirderespor, Cephanelik Stadı’nda Üçtepespor ile oynadığı maçı 5-3 kazandı, kümede kaldı. Çayırtepe Gençlikspor ise Play-Off’a çıkmayı garantileyen Bağçeşmespor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynadığı maçı 10-3 kaybetti, iki yıl yer aldığı 1.Küme’de düşme üzüntüsünü yaşadı.

BEKİRDERESPOR, 35’DE 10 KİŞİ KALDI
1.Küme B Grubu’nda ligde kalacak takımın belirleneceği son haftada Bekirderespor, Cephaneik Stadı’nda geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Üçtepespor ile karşılaştı. Maça çok iyi başlayan Bekirderespor, Sabri Yıldız’ın ilk 30 dakikada attığı gollerle 3-1 öne geçti. 35’de ise kaleci Evren, topu ceza sahası dışında eliyle oynadığı için kırmızı kart gördü, kaleye Onur İnanç geçti.

ÇAYIRTEPE 1.KÜME’DE İKİ SEZON KALABİLDİ
 Sarı-Siyahlı ekip, maçı uzun süre 10 kişi götürmesin rağmen, ikinci yarda Gökhan Akmeşe’nin attığı gollerle karşılaşmayı 5-3 kazandı, sıkıntılı bir sezon geçirdiği ligde kalmayı başardı. İki sezon 1.Küme’de oynayan Çayırtepe Gençlikspor ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarından sonra, küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Mavi-Yeşilli ekip, son maçında Bağçeşmespor’a 10-3 mağlup oldu.

Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılmaz’dan Uzuner’e ziyaret24 Şubat 2017 Cuma 16:38
  • Gölcük, Erzincan’a hazır24 Şubat 2017 Cuma 16:35
  • Akademi Ligi’nde gözler Birlik’in U19 maçında24 Şubat 2017 Cuma 16:34
  • ASKF yönetimi toplantı24 Şubat 2017 Cuma 16:32
  • Düşecek son iki takımda belli olacak24 Şubat 2017 Cuma 16:29
  • Seka Doğanspor için tarihi gün24 Şubat 2017 Cuma 16:28
  • İhsaniye, kazanıp bekleyecek24 Şubat 2017 Cuma 16:26
  • En önemlisi Arslanbey’de24 Şubat 2017 Cuma 16:25
  • Süper Lig B Grubu’nda hem Play-Off hem de düşme hattında kritik maçlar var24 Şubat 2017 Cuma 16:23
  • Bekirdere kaldı, Çayırtepe düştü24 Şubat 2017 Cuma 16:20
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Toplu taşımada akıllı düzenlemeler yapılmalı
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti