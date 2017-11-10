Bekirdere liderlik için sahada

Bir maçı eksik averajla ikinci sırada bulunan Bekirderespor, lider Karamürselspor’un bay olduğu haftada liderlik şansı doğru. Sarı-Siyahlı ekip, yarın akşam Derince deplasmanında D.Birlikspor’a konuk olacak. Maçın başlama saati 19.00. Kirazpınar-Yuvacık, Ç.Fatih-Kireçocakları ve Akmeşespor-Yenimahallespor günün diğer maçları.

KİRAZPINAR-YUVACIKSPOR

1.Küme C Grubu’nda üst sıraları yakından ilgilendiren bir diğer önemli maçta da üçüncü sıradaki Kirazpınarspor ile dördüncü Yuvacıkspor karşı karşıya gelecek. Geçen hafta yarım kalan maçta Kireçocaklarıspor’a 3-0 hükmen galip sayılan, puanını 13’e çıkaran Kirazpınarspor, şampiyonluğun da en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Metin Oktay Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. Bu maçtan hemen sonra da Ç.Fatihspor-Kireçocaklarıspor mücadelesi izlenecek. Geçen hafta Yuvacıkspor ile oynadığı maça çıkmayan, 3-0 hükmen mağlup sayılan Akmeşespor ise Derbent Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta Yenimahallespor’u konuk edecek.