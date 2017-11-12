Bekirdere yeniden zirvede:1-3

Haftaya lider Karamürselspor ile aynı puanda giren Bekirderespor, rakibin bay olduğu haftayı iyi değerlendirdi, deplasmanda Derince Birlikspor’u 3-1 yendi, bir hafta sonra yeniden koltuğun sahibi oldu.

KİRAZPINAR İLE YUVACIK YENİŞEMEDİ

1.Küme C Grubu’nda üst sıraları yakından ilgilendiren bir diğer önemli maçta da üçüncü sıradaki Kirazpınarspor ile dördüncü Yuvacıkspor karşı karşıya geldi. Kazanan takımın şampiyonluk yarışına ortak olacağı maça gol olmadı, karşılaşma başladığı gibi sona erdi. Geçen hafta yarım kalan maçta Kirazpınarspor’a 3-0 hükmen mağlup sayılan, 3 futbolcusu ceza alan Kireçocaklarıspor 11 kişi geldiği Gebze deplasmanında Ç.Fatihspor’a 3-1 yenildi. Yenimallespor ise deplasmanda grubun zayıf takımı Akmeşespor’u 7-0 mağlup etti, uzun sonra maç kazandı.

