Bekirderespor lider: 4-0

Geçen hafta Kirazpınarspor, liderliği Karamürselspor’dan almıştı. Bu kez zirvede Bekirderespor var. Sarı-Siyahlı ekip, Kirazpınarspor’un bay, Karamürselspor’un ise puan kaybettiği haftada Kireçocaklarıspor’u 4-0 yendi, grupta zirveye çıktı.

KARAMÜRSELSPOR TAKILDI

1.Küme C Grubu’nda geçen hafta liderliği averajla Kirazpınar’a kaptıran Karamürselspor, 4’üncü hafta maçında Derince deplasmanında D.Birlikspor’a konuk oldu. Sarı-Lacivertli ekip, genç oyunculardan kurulu rakibi karşısında son dakikaya 2-1 mağlup girdi, Cevdet’in 90+3’de attığı golle eşitliği sağladı, bu sezon 4’üncü maçında ikinci beraberliğini aldı. Karamürselspor’un beraber kaldığı haftada Kireçocaklarıspor’u 4-0 yenen Bekirderespor, grubun yeni lideri oldu.

YUVACIK, ZİRVEYİ ZORLUYOR

Bu sezon 1.Küme’ye yükselen Yuvacıkspor, ligde oynadığı iki maçta 3 puan toplamıştı. Siyah-Beyazlı ekip, dün akşamda 3 maçta 6 puan toplayan, çok iyi bir çıkış yakalayan Yenimahalllespor’a konuk oldu. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynana maçta Yuvacıkspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Yenimahallespor, ikinci yarıda attığı tek gol maça tutunmaya yetmedi, Yuvacıkspor karşılaşmayı 3-1 kazandı.

