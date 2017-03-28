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Bekirderespor Play-Off’ta

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Bekirderespor Play-Off’ta
U-16 Ligi’nde son hafta maçları oynanıyor.

B Grubu’nda da önceki akşam Play-Off’a çıkacak ikinci takımın belirleneceği maçlar vardı. Son haftaya ikinci sırada giren Üçyoldoğuspor, lider Güneşspor ile 0-0 berabere kaldı. Üçyoldoğuspor’un iki puan gerisindeki Bekirderespor ise İzmit Belediyespor’u 2-0 yendi.

İKİLİ AVERAJDA BEKİRDERESPOR ÜSTÜN

Ligi 26’aşar puanda bitiren iki takımdan, ikili averaj daha iyi olan Bekirderespor, Play-Off’a çıkan takım oldu. D Grubu’nda da son maçlar oynandı. Hereke Yıldızspor grubunu birinci sırada bitirdi. Körfez GB ise ikinci olarak ismini Play-Off’a yazdırdı. Körfez GB, son maçında İlimtepe FK ile 5-5 berabere kaldı. G Grubu’nda da son hafta sürpriz sonuçlar alındı. Son haftaya Play-Off hattında giren Kartepe Belediyespor, çınarlıspor’a 2-1 yenilince, Hisareynspor’u aynı skorla yenen Karamürsel İY Play-Off biletini kaptı.

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