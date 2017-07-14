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Bekirderespor’da teknik heyet değişmedi

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Bekirderespor’da teknik heyet değişmedi
1.Küme takımlarından Bekirderespor, yeni sezon öncesinde teknik heyetini belirledi. Sarı-Siyahlı ekibi geçen yıl olduğu gibi bu sezonda Murat Özcan çalıştıracak, Ergün Şengül de teknik menajer olarak görev yapacak.

ŞENGÜL TEKNİK MENAJER

Geçen yıl hem 1.Küme A takım düzeyinde, hem de altyapılarda başarılı bir sezon geçiren Bekirderespor’da, yeni sezon öncesi teknik ekip belli oldu. Son iki yıldır Sarı-Siyahlı ekipte antrenör olarak görev yapan Murat Özcan, yeni sezon öncesi de takımın başında olacak. Bekirderespor’da teknik ekibin içinde yer alan Ergün Şengül, yeni sezonda da menajerlik görevini üstlenecek.

ABDÜLKADIR VE EMİRHAN AYRILDI

İki yıl önce genç oyuncularla çok daha başarılı olan, üst sıraları zorlayan Bekirderespor, bu geçen yıl düşme korkusunu yaşamıştı. Sarı-Siyahlı ekip, geçen yılki kadrosunu koruyup, yapacağı takviyelerle bu kez üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Bekirderespor’da geçen yılki kadroda yer alan Abdülkadir Öztürk futbol bıraktı, Emirhan Kurtuldu ise Akmeşespor’a transfer oldu.

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