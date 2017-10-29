Bekirderespor’dan çok önemli galibiyet:1-2

Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan maçı 2-1 kazanan Bekirderespor, şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştı. Grubun bir diğer iddialı takımı Karamürselspor ise Akmeşespor’u 12-0 yendi, averajla yeniden liderliğe yükseldi.

YUVACIK EVİNDE MAĞLUP

Uzun bir aradan sonra çıktığı 1.Küme’de üst sıraları zorlamak isteyen Yuvacıkspor, dünde sahasında çok kritik bir maça çıktı. Siyah-Beyazlı ekip, lider Bekirderespor ile oynayacağı maçı kazanıp, üst sıralar için iddialı olmak istiyordu. Bekirderespor, ilk yarıda üstün oynadığı maçta Mert’in golüyle de 1-0 öne geçti. Mert, ikinci yarıda farkı ikiye çıkardı. Yuvacıkspor, Cihat’ın penaltıdan attığı farkı bire indirmesine rağmen karşılaşmayı Bekirderespor 2-1 kazandı.

KARAMÜRSEL YENİDEN ZİRVEDE

Geçen hafta liderliği averajla Bekirderespor’a kaptıran Karamürselspor, dün akşam sahasında grubun zayıf takımlarından Akmeşespor’u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip, zayıf rakibi karşısında 12-0 gibi farklı skorla galip geldi, yeniden liderliğe yükseldi. Lige kötü başlayan, puanı bulunmayan Kireçocaklarıspor, sahasında konuk ettiği D.Birlikspor’a 3-2 yenildi, 4’üncü maçını da puansız geçti. Gebze’de oynanan maçta da Ç.Fatihspor, Kirazpınar’ı 1-0 yendi.