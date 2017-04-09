“Bekle dedim ışığa” büyük ilgi

Mustafa Türk Sanat Galerisi fotoğraf kursiyerleri “Bekle dedim ışığa” adlı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mustafa Türk Sanat Galerisi dün “Bekle dedim ışığa” adlı fotoğraf sergisini açtı. Sanat Galerisi’nin kurucuları fotoğraf sanatçıları Mustafa Türk, Hale Horoz ve Hakan Horoz eğitim verdikleri 8 kursiyerinin 32 eserinin sergisini yaptı. Sergiye İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç’ta katıldı. Kokteyl havasında geçen sergi de sanatseverler birbirinden güzel ve özgün eserleri inceledi. Kapanca Sokak’ta bulunan iki katlı tarihi ahşap Sanat Galerisi’ne ilgi büyüktü.

FOTOĞRAF EĞİTİMİ VERİYOR

Geçen sene işletmeciliğini alan Mustafa Türk, fotoğraf sanatçısı Hale Horoz ve Hakan Horoz ile birlikte kursiyerlere fotoğraf eğitimi veriyor. İlk dönem kursiyerleri Deniz Çaka, Hilal Bayram, Işın Bilginer, Mesut Tekerci, Reyhan Karaaslan ve Yasemin Gökkaya’ya da kurs sonunda yaptıkları eserleri sergide sanatseverin beğenisine sundu. Kurs eğitimleri önümüzdeki sezon içinde devam edecek.

Çiğdem ARMAĞAN