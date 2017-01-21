Beklediğimize değecek 

Geçtiğimiz sezon yönetim hem manevi, hem maddi karşılığı olan bir kampanya başlattı. “50.Yıl 1011 hatıra forma” adı verilen kampanyaya başta ilgi olsa da, devamı gelmedi. Sonuçta hedeflenen 1000 sayısının ancak yarısına ulaşılabildi. 501 forma satışından kulübün kasabına 501 bin TL girdi. Yönetimin ilk düşüncesi bir törenle 24 Nisan’daki Play-Off, yani şampiyonluk maçına kadar formaları dağıtmaktı. Böylece herkes Eskişehir’deki maça hatıra formaları giyerek gidecekti. Ancak o hesap tutmadı. Çünkü satışlar düşük kaldı ve süre zorunlu olarak uzatıldı.

KOTO TAAHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEYİNCE

Sonrasında yönetim eylül-ekim gibi dağıtımın yapılacağını duyurdu. Ancak bu kez başka bir engel çıktı. Formaların yapımının 150 bin TL gibi bir maliyeti vardı ve bunu o dönemin KOTO Başkanı Murat Özdağ üstlendi. Ancak malum süreçte KOTO’da yönetimsel sıkıntılar yaşanınca bu taahhüt bir türlü yerine getirilmedi. Eylül-ekimdeki dağıtım hesabı da tutmadı. Sonrasında belirsiz bir ortam vardı. Önceki güne kadar bu konuda yönetimden tek bir ses çıkmadı. Süreç uzayınca kimileri formalardan umudu kesmişti.

EN GEÇ BİR AY İÇİNDE DAĞITIM OLUR

Nihayet beklenen haber geldi. Yönetim sipariş vermeden son kez isim listesini yayınladı ve her hangi bir değişiklik, düzeltme talebi olanlara 23 Ocak Pazartesi gününe kadar süre verdi. Bu bilgi dağıtım sürecinin yaklaştığı anlamına geliyordu. Aldığım bilgiye göre KOTO 125 bin TL olarak verdiği taahhüdün bir kısmını yerine getirmiş, kalan kısım için de bir kaynak bulunacak. Önümüzdeki hafta formaları yapacak olan Samuray Spor Mağazalarına sipariş verilecek. En geç bir ay içinde hatıra formaların dağıtılması bekleniyor.

GECİKME YÖNETİMDEN KAYNAKLI DEĞİL

Gecikme için yönetimi kusurlu görmüyorum. Başta talep azlığı, sonrasında KOTO’daki beklenmeyen gelişmeler işi uzattı. Ancak önemli olan sözün yerine getirilmesi. Bu yönetimden zaten aksini bekleyemezdik. 50.Yıl hatıra formaları için artık gün sayıyoruz. Manevi değeri, anlamı büyük bu formaların. Kumaş kalitesi ve tasarımla ilgili de kimsenin kuşkusu olmasın, Samuray Sport imzası var çünkü. Beklediğimize değecek. Bu vesileyle 1000’er TL bağış yaparak hatıra forma alanlara teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki kampanya hedefi tutturulsun, 1000 forma da satılsın. Ancak rakam yüksek olduğu için yarısının satılmış olması, 500 bin TL gibi bir kaynak oluşturulması da bence önemliydi.



Çok merak ediyorum

Alikahya’daki stadyuma verilecek ismin belirlenmesinde kuşkusuz ki, o sahayı dolduracak tek takım olan Kocaelispor yönetiminin görüşü, önerisi önemlidir. Siyasi irade, Valilik Yeşil-Siyahlı yönetimden gelecek fikri mutlaka dikkate alacak, belki de stadyuma o ismi verecektir.

Gündemin öne çıkan bu konusuyla ilgili önceki gün Başkan Bahri Yavuz’u aradığımda, “Sizin düşünceniz nedir ?”diye sordum. Yavuz, bir fikirleri olduğunu ve yakında bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Yavuz, doğal olarak düşündükleri ismi söylemedi ancak gündeme getirilenlerden farklı olduğunu da söyledi. O kadar çok ismi konuştuk ki, bunların dışında ne olabilir, yönetimin fikri nedir diye meraklandım doğrusu. Başkan ve yönetim bu işlere çok kafa yorar, kimsenin aklına gelmeyeni bulur çıkartır, bunun için de açıklayacakları ismin kamuoyunda benimseneceğini, büyük kesimden onay alacağını düşünüyorum.

Yönetimin açıklayacağı isim sonrasında, şu ana kadar gündeme getirilen isimlerin geri planda kalabilir. Heyecan ve sabırsızlıkla yönetimin yeni stadyum için düşündüğü o ismi bekliyoruz. Sanıyorum önümüzdeki hafta içinde ismi kamuoyuyla paylaşacaklar.



Tokuş, “Gerek yok” dese de, bir-iki takviye lazım gibi

Kötü bir başlangıç sonrasında toparlanan ve tam 10 haftadır yenilmeden yoluna emin adımlarla devam eden Gölcükspor’da öne çıkan gündemlerden biri teknik direktör Yusuf Tokuş’un transfer istememesi. Tokuş geçen sezon da aynısını yapmış, takım son maçta Play-Off’u sadece 1 puanla kaçırmıştı. İlk yarı sonunda takımdan 4-5 ismin ayrılmasının ardından yönetim teknik direktörün takviye istemesini bekliyordu. Bu çok doğaldı, gidenlerin yeri doldurulmalıydı. Taraftarın düşüncesi de böyleydi.

Ancak Tokuş, iyi giderken transfer yapmanın takımı olumsuz etkileyeceği düşüncesinde ki, “İstemem” diyor. Tokuş bu sözleriyle yetinmiyor, devamında, “Alacağımız adamlar kimi kesecek, oynayabilecek mi ?” diye de ekliyor. Tokuş mevcut kadromuza çok güveniyor ki böylesi sözlemlerde bulunuyor. Yusuf Tokuş, gerçekten çok farklı teknik direktörlük profili çiziyor. Bu gibi durumlarda her teknik adam takviye ister, 2 kişi alınmışsa üçüncüyü talep eder, bir fazlası olsun diye bekler. Ama Tokuş, ısrarla ve inatla “Yok, istemem” deyip kesip atıyor. Kuşkusuz ki, Tokuş kulübün mali yapısını da düşünüyor. Bu devirde böyle teknik adam zor bulunur. Gölcükspor yönetimi gerçekten şanslı.

Tokuş’un kulübünü düşünmesini, futbolcu kadrosuna güvenmesini takdirle, saygıyla karşılamakla birlikte, geçen sezon Play-Off’un sadece 1 puanla kaçırılmasından yola çıkarak hazır transfer dönemi sürerken başta Adem Ellibeş Ağabey olmak üzere otoriteler tarafından sıkıntı yaşandığı belirtilen santrafor ve stopere takviye gündeme getirilmeli düşüncesindeyim. Tabi takımın ahengini bozmayacağına, katkı sağlayacağına inanılan isimler bulunabilirse.



Üç maç birden, kaçırmayın derim ben

Basketbola tutkuluysanız bugün tam sizin gününüz. Atatürk Spor Salonu’nda devamlı matine üst üste üç maç var bugün. Saat 13.30’da erkekler bölgesel liginde Play-Off mücadelesi veren İzmit Basketbol İhtisas, kendisi gibi iddialı Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Çekişmeli, heyecanlı bir maç olacak. Sonrasında gururumuz olan İzmit Belediyesporlu bayanlar sahne alacak. 1.Lig’deki ilk sezonda çok başarılı bir ilk yarı geçirmişti Periler. İki haftalık aranın ardından ikinci yarıya başlıyorlar. TED Ankara Koleji karşısına çıkacaklar. Başkentteki maçı zor da olsa kazanmıştık, rövanşı kolay kazanırız düşüncesindeyim. Kızlarımıza destek olmalıyız. En son olarak da yine erkekler bölgesel ligdeki temsilcilerimizden İzmit Belediyespor dişine göre rakip olan Sakarya Büyükşehir ile kozlarını paylaşacak. 6 saati aşkın bir basketbol şöleni var salonda. Böylesi ilk kez oluyor ve kolay kolay da böyle bir fırsatı bulamazsınız. Basketbola merakınız varsa, üç maç birden kaçırmayın derim ben.