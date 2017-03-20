Bekleme salonlarında artık canınız sıkılmayacak

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yunus Emre Sadık; metro istasyonları, havaalanları, kamu kuruluşlarının bekleme alanlarında bulunan vatandaşların okuma alışkanlığı kazanması için hikayelerin yazılı olduğu metinler veren 'Hikayematik' isimli cihaz geliştirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Sadık, 'Hikayematik' projesi ile bekleme salonlarında bulunan vatandaşların hikayeler okuyarak zaman geçirmesi için cihaz geliştirdi. Anlaşma yapılan yazarların hikayeleri makineye yüklenirken, hikaye okumak isteyenler 1, 3 ve 5 dakikalık metin seçeneklerini seçerek istedikleri boyutta hikaye okuyabilecek. Projenin çıkış kaynağının annesi olduğunu söyleyen Yunus Emre Sadık, "Annem okumayı öğrenince ilk isteği küçük parçalar halinde okuma kağıtları oldu. Evin dışında kısa sürelerde okuma isteği bana bu projeyi tasarlama kaynağı oldu. Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi tarafından fikri olan tüm öğrencilerin desteklendiğini öğrenince bu fikrimi hayata geçirme imkanı buldum" dedi.

Yunus Emre Sadık, bekleme alanlarından bulunanların hikayeler okuyarak zaman geçirebileceğini belirterek, "Kendi tasarımımız bir kioks makinesinde kendi yapımımız olan bir yazılım yerleştirdik. Bu yazılımda anlaşmalı yazarlarımız var. Bu yazarlarımızın kitaplarından kesitler aktarıyoruz. Aktarılan kitap kesitlerini sistemimiz otomatik olarak hafızasına kaydediyor. Hikayematiklerimiz sayesinde insanlar, metro istasyonlarında, otobüs duraklarında, belediyelerde, özel ve kamu kuruluşları bekleme alanlarında, hava alanlarında bekleme yapılan her alanda zamanlarını boşa geçirmekten kurtulacak. Akıllı cihazlarla ilgilenmek yerine okuma alışkanlığını tekrar geri kazandırmamızı sağlayacak olan projemizle makinenin üzerinde olan 1, 3, 5 dakikalık metin seçenekleri sayesinde ne kadar bekleyecekse o kadar sürelik çıktı alınacak ve hikaye okunabilecek" diye konuştu.



