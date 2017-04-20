Beklenen yağmur geldi! Bu güne kadar dikkat

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemizde hafta sonu bulutlu ve yağmurlu geçecek. Yağışlı hava 25 Nisan Salı günü bölgemizi terk edecek, sıcaklık yükselecek.

HAFİF SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava yarın hafif sağanak yağışlı, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 13-14, gece sıcaklıkları 4-9 dereceye kadar düşecek. Salı günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık ise yeniden 19 dereceye kadar yükselecek.