  • BIST 92.039
  • Altın 150,081
  • Dolar 3,6429
  • Euro 3,9183
  • Kocaeli 23 °C

Beklenen yağmur geldi! Bu güne kadar dikkat

»
Beklenen yağmur geldi! Bu güne kadar dikkat
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemizde hafta sonu bulutlu ve yağmurlu geçecek. Yağışlı hava 25 Nisan Salı günü bölgemizi terk edecek, sıcaklık yükselecek.

HAFİF SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava yarın hafif sağanak yağışlı, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 13-14, gece sıcaklıkları 4-9 dereceye kadar düşecek. Salı günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık ise yeniden 19 dereceye kadar yükselecek.

Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Atasoy, Kuveyt'te bir takım ziyarette bulundu20 Nisan 2017 Perşembe 14:41
  • Kuran- Kerim okuma yarışmasında birinci oldu20 Nisan 2017 Perşembe 14:32
  • Kızılay’dan Afrika’ya yardım kampanyası 20 Nisan 2017 Perşembe 13:56
  • 97 yaşındaki Tuki, ezeli rekabetin kazananını tahmin etti20 Nisan 2017 Perşembe 11:19
  • Ortaya çıkmaya başladı.. Böyle olacak20 Nisan 2017 Perşembe 10:13
  • 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için ring seferleri20 Nisan 2017 Perşembe 10:12
  • 5 bin 200 kilometreden gelen kardeşlik 20 Nisan 2017 Perşembe 10:12
  • Bu festivalde renk, ırk, millet ayrımı yok20 Nisan 2017 Perşembe 10:00
  • Zabıta ebabil kuşunu uçurdu20 Nisan 2017 Perşembe 09:17
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kartepelilerle buluşacak20 Nisan 2017 Perşembe 09:16
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti