Bekliyorduk

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine talip olan TFF, aday şehirleri ve stadyumları önceki gün resmi siteden ilan etti. Öngördüğümüz, beklediğimiz gibi bir ay sonra hizmete girecek 35 bin kapasiteli yeni stadyumumuz adaylar arasında yer aldı.

İstanbul’dan Olimpiyat ve Ali Sami Yen, Bursa, Antalya, Eskişehir, G.Antep, Konya, Trabzon ve Ankara aday gösterilen diğer şehirler oldular. 9 aday şehir içinde yer almamızda İstanbul’a yakınlığımızın önemli bir faktör olduğu bir gerçek. Öyle veya böyle aday şehirler arasında olmak çok önemli, heyecan verici. TFF’ye, bu tercihte katkısı olanlara teşekkür edelim.

Şimdi büyük bir heyecanla Eylül 2018’i bekleyeceğiz. Zira UEFA ev sahibi ülkeyi bu tarihte açıklayacak. Türkiye en güçlü adaylar içerisinde yer alıyor. Takip ettiğimiz kadarıyla en zorlu rakibimiz Almanya olacak. 2024’e daha çok var. Öncesinde yeni stadyumumuza A Milli Takımımızın 2020 Dünya Kupası grup elemelerindeki birkaç maçını da istiyoruz.

Önemli ve sevindirici

Dün Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun olağan genel kurulu vardı Ankara’da. Yine tek adaylı bir seçim oldu ve aynı zamanda TFF yönetim kurulunda yer alan, Amatör Kurul başkanlığını yapan Ali Düşmez yeniden başkanlığa seçildi. Geçen dönem malum Düşmez, yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı Murat Aydın yönetim kurulunda yer almamıştı. 3 yıllık süreçte o sıkıntılar aşıldı, buzlar eridi ve dün Murat Aydın yeniden konfederasyon yönetim kurulundaki yerini aldı.

Bu ilimiz adına, amatör spor adına önemli ve sevindirici bir gelişmeydi. Kocaeli, amatör spor potansiyeli çok zengin bir il. Konfederasyona en çok delege gönderen illerden biri. Tam 29 delegeyle temsil edildik dünkü kongrede. Böylesi önemli bir ilin konfederasyon yönetiminde temsil edilmemesi önemli bir eksiklikti. Çok şükür sadece bir dönem sonrasında Kocaeli olarak olmamız gereken yerdeki yerimizi aldık.

Konfederasyon genel kurulunun Türk sporuna hayırlı olmasını diliyor, sevgili Murat Aydın’ı da yeni görevinden dolayı kutluyorum.

Gözler BAL maçlarında

Profesyonel ligdeki temsilcilerimiz maçlarını dün oynayınca bugün sahalar amatörlere kaldı. Tabi, öncelikle gözler BAL maçlarında olacak. Gebzespor’a nazar değmesin henüz boşu yok. Günü İnegöl deplasmanında geçirecek olan Mor-Beyazlıların takılacaklarına pek ihtimal vermiyorum. İlk yılı olmasına rağmen iyi bir başlangıç yapan Başiskele Doğantepe Bursa Zafer önünde eğer son vuruşlarla ilgili bir sıkıntı yaşamazsa, istediğini zorlanmadan alır diye düşünüyorum.

Büyük beklenti içerisinde olduğumuz Belediye Derincespor, evinde Çiğli Belediye engelini ne yapıp aşmalı. Derincespor A.Ş maalesef hiç iyi gitmiyor. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan takım 4’te 0 çekti ki bu büyük bir hayal kırıklığı. Bugün Sapanca deplasmanında kötü gidişe dur demeleri bekleniyor. Temsilcilerimize bugünkü sınavlarında yürükten başarılar.

Bu arada Amatör Süper Lig’de de bu akşam kıyasıya geçmeye aday, izlenmeye değer bir maç var. Ligin sürpriz ve flaş ekibi Tavşantepe, geçen sezonki gibi iddialı kadro kuran Nusretiyespor’a konuk olacak. Üç ihtimalli bir maç gözüküyor. Gerçi derbi saatine rastlıyor ama yine de hatırı sayılır futbol sever maçı takip edecektir. Dostça geçmesini, hak edenin kazanmasını diliyorum.

Bu lig, çok başka

Kentimizde özel futbol turnuvalarının çıtasını yükselten isim tartışmamız Oktay Kocatekin’dir. 10 yılı aşkın süredir yaz ve kış allarında Dostluk ve Turkuaz adını verdiği turnuvalarla en iyi hizmeti verme çabası içinde olan Kocatekin, bu kez farklı ve çok özel bir projeyle karşımızda. Hafta içi basını Ciğerci Bahattin’de toplayan sevgili Oktay, yeni projesini açıkladı.

KURA ÇEKİMİ İÇİN ANLAMLI GÜN SEÇİLDİ

Yıllar ilimizde konuşulur Şirketler Ligi organizasyonu ancak bugüne kadar hayata geçirilemedi. Sanayinin başkenti olan bir kentte şirketler ligi önemli bir eksiklikti. Sevgili Oktay ne zamandır şirketler ligiyle ilgili hazırlık içerisindeydi. Nihayet o zaman geldi. Oktay ligin kura çekimi için en büyük bayram gününü seçti. 29 Ekim Pazar günü kuralar çekilecek, hemen ardından da büyük heyecan başlayacak.

SÜPER LİG VE 1.LİG OLUŞACAK

İlk yıl 12 takımlı düşünülüyor lig. İlk 8 takım önümüzdeki yıl Süper Lig’i oluşturacak. Son 4’te yer alanlar ile gelecek yıl lige katılacak 4 takım ise 1.Lig’i teşkil edecek. Yani önümüzdeki yıldan itibaren 8’er takımlı Süper Lig ve 1.Lig oluşumu sağlanacak. Her iki ligin şampiyonu arasında biri Antalya’da, biri burada çift maçlı Süper Kupa finali düşünülüyor. Maçlar Ferruh Duygu Tesisleri’nde olacak. 3 resmi hakem ve bir gözlemci görev yapacak.

Şirketler Ligi’nin amatör kümeler gibi çok zevkli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Zira bu işe meraklı çok şirket var. Merak ve heyecanla startı bekliyoruz.