Ağır nesneleri kaldırmayın--Genç ve güçlü bile olsanız ağır bir nesnenin yanlış şekilde kaldırılması bele zarar verebiliyor. Bu nedenle bel ağrısı yaşamak istemiyorsanız mümkün olduğunca ağır nesneleri kaldırmaktan kaçının. Eğer bunu yapmanız gerekiyorsa, sırtınızı dik tutun ve belinizi sağa, sola veya öne bükmeyin. Ağır yükleri hem kaldırırken, hem de taşırken geniş destek yüzeyi sağlamak için bacaklarınızı birbirinden ayırın ve yükü mümkün olduğunca vücudunuza yakın tutun.

Türkiye'de görülme oranı yüzde 80'lerde olan bel ağrısı sorunu için mutlaka uyulması gereken kurallar var. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Coşkun Akalın, bel ağrısını önlemenin 9 altın kuralını sıraladı...