Belçikalı hemşirenin hayvan sevgisi

Türk vatandaşı Cevdet Tarak ile evli olan Belçikalı hemşire Nancy Doens, tatil için geldiği Kocaeli'de sahiplendiği engelli kediye gözü gibi bakıyor.

Gölcü'te sokakta hayvanseverler tarafından yaralı halde bulunan kediyi, 3 hafta önce Belçika'dan tatil için kente gelen Nancy Doens sahiplendi. Türk vatandaşı Cevdet Tarak ile evli olan ve tatil süresince kaldıkları İzmit ilçesindeki evlerinde sağ gözü görmeyen kediye bakan Nancy Doens, yasal işlemlerin ardından kediyi Belçika'ya götürecek.

13 yıl önce İslam'ı seçen Belçikalı hemşire 48 yaşındaki Nancy Doens yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini, Belçika'da da evde hayvan beslediğini belirtti.

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneğinin sosyal medya hesabında kedinin fotoğrafını gördüğünü aktaran Doens, kediyi sahiplenmek için hemen yetkililerle iletişime geçtiklerini anlattı.

Kedinin yüzünde ağır yara izleri bulunduğunu, bir gözünün görmediğini anlatan Doens, kedinin psikolojisinin kötü, bakıma ve sevgiye çok muhtaç olduğunu kaydetti.

Doens, kedinin yüzündeki yaralarının derin ve kalıcı olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle muhtemelen insanlardan gelen bir saldırı sonucunda oluşmuş. İlk geldiğinde de daha da kötü durumdaydı. Hepten yabani davranıyordu. Onu sevmemize izin vermiyordu. Canı çok yanıyordu. İlerleyen zamanda düzeleceğine inanıyorum. Kendini rahat hissettiği zaman onu sevmemize izin verecek. Kedinin başına ne geldiğinin aslında çok da önemi yok. Bir yönden var, eğer bir insan tarafından bu hale getirilmişse, işkence yapılıp, bu hale getirilmişse çok vahim bir olay." diye konuştu.

- "Yaralı kediyi kimse sahiplenmez"

Doens, 3 ay önce sahiplendikleri köpekleri Bowie ve kedileri Hera'yi Belçika'ya götüreceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Köpeğin karantina süresi bu ay bitiyor. Çünkü hayvanların tahlillerini, aşılarını yaptırıyorsun. Bunların ardından da 90 günlük bir karantina süresi var. 2 hafta sonra Bowie'nin karantina süresi doluyor. İlk önce Bowie'yi götüreceğiz muhtemelen. Hera'nin de karantina süresi dolunca onu da götüreceğiz. Kediyi burada bırakamayız. Çünkü onun emin ellerde olduğunu bilemeyiz. Çünkü kolay kolay yaralı kediyi kimse sahiplenmez. Belçika'da da tedavisine devam edeceğiz."

Belçika'da da hamster ve köpek beslediğini de aktaran Doens, şunları söyledi:

"Köpeğimi yavruyken aldım. Kemik erimesi hastalığı vardı. O yüzden sahiplendim ve bakıyorum. Köpeğim şu anda 2 yaşında. Her hafta yüzme havuzuna gidiyor. Belçika'daki kemik erimesi olan köpeğimin ameliyat masrafları 7 bin avro tuttu ve hala tedavisi sürüyor. Her havuza gittiğinde de 50 avro havuz parası ödüyorum. Sürekli hayvanlarla ilgileniyorum. Buradan insanlara çağrı yapmak istiyorum. Ev köpeği, sokak köpeği ya da ev kedisi, sokak kedisi diye bir kavram yok. Hepsi ilgiye, şefkate, bakıma muhtaç. Köpeklere, kedilere iyi davranalım. Onlar bize Allah'ın bir emaneti. Allah onlara da can vermiş. Özellikle böyle engelli kedilere, hayvanlara sahip çıkılmalı. Bu hale gelmiş bir kedinin bakıma çok fazla ihtiyacı var."

Eşi Cevdet Tarak (50) ise Bowie'ya da sokakta bir vatandaş sopayla döverken rastladığını, Bowie'yi kurtardıktan sonra eve getirdiğini kaydetti.

Köpeğin bakımını, aşılarını yaptırdıktan sonra kimliğini de çıkarttırdığını anlatan Tarak, "Önce eşim 2 hafta sonra köpekle Belçika'ya gidecek. Kedinin de karantina süresi dolunca ben de kediyle döneceğim Belçika'ya. Kediyi burada bırakamayız. Yaralı, engelli kedi. Zannetmiyorum ki kolay kolay yaralı bir kediyi biri sahiplensin. Hayvanları çok seviyoruz. Bazen sokakta bulunan köpekleri eve getiriyorum, yemeklerini yedikten ve ısındıktan sonra tekrar dışarı bırakıyorum." dedi.

Tarak, eşiyle fırsat buldukça Kocaeli'ye geldiklerini, eşinin 13 yıl önce Müslüman olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.