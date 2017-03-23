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Belde A.Ş. ve İSU’da anlaşma yok

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Belde A.Ş. ve İSU’da anlaşma yok
İSU ve Belde A.Ş’de çalışan toplam 1800 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELDE A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde çalışan 1000 işçiyi ilgilendiren  yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 14 Aralık 2016 tarihinde yapılmıştı. Hizmet İş Sendikası ile Yerel Sen arasında gerçekleşen görüşmelerde işverenin teklif ettiği 8.53 ücret zammı sonrasında anlaşma sağlanamamış ve arabulucu olarak Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan atanmıştı. Devam eden görüşmelerde taraflar arasında ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.  Son kez pazarlık masasına oturan taraflar arasında ücret konusunda yine herhangi bir anlaşma sağlanamayınca arabulucu Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan tarafından uyuşmazlık raporu tutuldu. Ancak görüşmelerin Pazartesi gününe kadar devam edeceği söylendi. Görüşmeye; Yerel Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, BELDE A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katıldı. 

MASADA BİTECEĞİNE İNANIYORUZ
Görüşmelerle ilgili bilgi veren Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, “Büyükşehir, SU ve Belde A.Ş’de çalışan üyelerimizi ilgilendiren Toplu sözleşme görüşmelerinde yine herhangi bir teklif gelmedi. Bu toplantıların neticesi büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Büyükşehir yetkilileri ile yapacağımız görüşmeler sonrasında netleşecek. İSU’ da yüzde 7,  Belde A.Ş.’de 8.53 bir teklif var. Biz bu toplu sözleşmenin masada biteceğine dair inancımızı koruyoruz. Bu zamana kadar Hizmet-iş olarak yaptığımız toplu sözleşmeler masada iki tarafı da memnun edecek şekilde bitmiştir Bu sözleşmelerinde masada en iyi şekilde biteceğini inancımızı koruyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmelerin sonunda çalışanlar için hayırlı bir sonuç çıkacağını umut ediyorum” dedi. 

DERİNCE’DE GREV OYLAMASI
Derince Belediyesi’nde tıkanan toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili de önemli açıklamalar yapan Ersoy, “Derince Belediyesi ile ilgili süreç devam ediyor. Genel merkez grev kararını bu hafta alacak gibi görünüyor. Karar yönetim kurulunda alınıyor.  Karar alınırsa önümüzdeki hafta grev oylaması ile alakalı süreci başlatacağız. Ama burada da dün bazı görüşmelerimiz oldu.  Olumlu biteceği ile ilgili sinyaller var.  İnşallah masada bitecek” dedi. 

Ayşegül KALAYCI

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