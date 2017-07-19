Belediye 10 yeri kiralayacak, 3 yıllık bedel peşin alınacak

İzmit Belediyesi Encümeni, bugün gündemdeki konuları görüşmek üzere Emine Zeybek başkanlığında toplandı.

Encümen, 10 yerin kiralanmasıyla ilgili karar aldı. Bu arada, daha önce 1 yıl olan kiralanacak yerlerin aylık ücretlerinin peşin alınma süresi de, 3 yıl olarak karara geçti.

31 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak kiralama ihalesinde Seka Devlet Hastanesi önündeki 27 metrekarelik dernek lokali aylık kira beledi muhammen bedel 100 TL, Ömerağa Mahallesinde 7.86 metre karelik çay ocağı muhammen bedel aylık 250 TL, Karabaş Mahallesi 626 metrekarelik açık otopark alanı aylık muhammen bedel 4 bin 550 TL, Karadenizliler Mahallesi 198 metrekarelik kafeterya muhammen bedel aylık 750 TL, Karadenizliler Mahallesinde 20 metrekarelik 4 nolu adaklık satış yeri aylık muhammen bedel 500 TL, Ayazma mahallesinde 45 metrekarelik teknik altyapı alanı aylık muhammen bedel 4 bin 167 TL, Alikahya Fatih Mahallesi 165 metrekare oto yıkama yeri aylık muhammen bedel bin 200 TL, Süleymaniye Mahallesi 85 metrekare konut alanı aylık muhammen bedel 250 TL, Gündoğdu mahallesi 462 metre kare Kreş muhammen bedel 1550 TL’den kiraya çıkarılacak.

7 YERE 22 BİN 926 TL CEZA

Encümen toplantısında Yapı Kontrol Müdürlüğünden gelen denetimlerde 7 yere ceza işlem kararını uyguladı. Serdar Mahallesinde Yelken Yapı İnşaata ait (Adem Ceylan) inşaat malzemelerinin uyarılara rağmen yol kenarına serilmesi nedeniyle 3 bin 282 TL, Yeni Mahallede Anıl Arda Almaz’ın klima ünitelerini çevreyi rahatsız edecek şekilde bina dışına izinsiz takmasından dolayı 820 TL, yine aynı mahallede Yasin Küçük’e ait binada ruhsat ve eklerine aykırılıktan 820 TL, Sarışeyh Mahallesinde kaçak inşaat nedeniyle Hurşit Şahin’e 2 bin 123 TL, Terzi Bayırı Mahallesinde çelik kaçak çatı yapan Hilmi Ayman’a 4 bin TL, Yenişehir Mahallesinde Duks Yemek Hizmetleri A.Ş’ye kaçak yapıdan dolayı 5 bin 317 TL, Kozluk Mahallesinde kaçak istinat duvarı yapımı gerçekleştiren Orhan Akgül’e ait Hatipoğulları Yapı firması ve Kentsel Yapı denetim şirketinin her birine 3 bin 282 TL’den toplam 6 bin 564 TL para cezası kesildi.

Şennur YILDIZ