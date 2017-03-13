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Belediye Başkanı kaza geçirdi! Yaralılar var

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Belediye Başkanı kaza geçirdi! Yaralılar var
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmit'te katıldığı mitingden dönerken kaza geçirdi.Başkan Karabacak, kazayı yara almadan atlatırken, 3 belediye çalışanı hafif şekilde yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Dilovası rampası İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 8.Açılış Bayramı mitinginden dönerken Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın içerisinde olduğu makam aracı, önünde seyir halinde olan aracın aniden fren yapması ile öndeki araca çarptı. Kaza nedeniyle Başkan Karabacak’ın makam aracının arkasında bulunan ve içinde belediye basın bürosunda görevli Kenan İ., Bülent A. ve Gökhan Ş.’nin olduğu bir başka araç da makam aracına arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan Kenan İ., Bülent A. ve Gökhan Ş.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza sırasında makam aracı içerisinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Özel Kalem Müdürü Mücahit Vural’ın yara almadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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