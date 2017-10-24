BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI

İktidar partisi 2019 seçimleri hazırlıklarını çok yoğunlaştırdı. Örgütlerdeki değişiklikleri istifalarla ve seçimlerle tamamlamanın yanı sıra, belediye başkanlıkları değişimlerini de istifalarla sağlamaya başlayınca tartışmalar ve değerlendirmeler arttı. Değişikliklerin halkın iradesine göre gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. Yıprandığına ve yetemez hale geldiğine karar verilenlerin istifalarının sürdürülen

“ dava “ nedeniyle yerine getirildiği vurgulanmaktadır. Böylelikle vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı halkın ihtiyaçlarının karşılaması için verilen mücadeledeki önceliğin devam ettiği anlayışıyla siyaset yapıldığı yansıtılmaktadır. Ortak mücadele alanı olarak belirlenen, “ dava “ olarak tanımlanan , başarılara, kazanımlara ulaştırılan konumun korunmasına çalışıldığı hissettirilmek istenmektedir.

DEĞİŞEN TÜRKİYE KONUMU

Türkiye’nin değiştiği bilinen gerçeklik durumundadır. Türkiye’ nin değişmesine, iktidar partisinin önemli katkılarının olduğu da gerçektir. Vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı halkın dinamizminin Türkiye’ nin değişip, gelişmesine katılmasının sağlanması çok önemlidir. Dinamizmi, değişimi, gelişimi, evrensel standartlara ulaşmayı sağlamada belirleyici işlev gören orta sınıf, iktidar partisi döneminde en az bir misli çoğalmıştır. Sürdürülemez hale gelen vesayet sisteminin etkisizleştirilip, çözülmesi, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının yolu açmıştır. Verilen mücadelelerle değişen Türkiye’ de, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının, eski yöntemlerle başarılamayacağı, 2014/2015 seçimlerinden itibaren hissedilmeye başlandığı da gerçektir. Değişen Türkiye’ nin vazgeçilmez hedefi olarak belirginleşen, Demokratik Hukuk Devletinin inşasında, kapsayıcılığın, eşitliğin, özgürlüğün, evrenselliğin olmazsa olmaz olduğu ortaya çıkmasına rağmen, eski alışkanlıklarda ısrar edildiği için gerginlikler, belirsizlikler yaşanmaktadır.

DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR

Değişen Türkiye’nin ihtiyaçlarının, etkinleşen siyasi iradeyle sağlanabileceği vazgeçilmez hale geldi. Demokratik Hukuk Devletinin inşasının, halkın iradesi temelinde, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla tamamlanmasıyla, demokrasinin çatışmaları önleyen, değişimi ve gelişimi sağlayan sistem olarak sürdürülebileceği ortaya çıktı. Son seçimlerde ve referandum oylamalarında ortaya çıkan bu eğilim, 15 temmuz darbe girişimini halkın canıyla, kanıyla önlemesiyle vazgeçilmezliğe ulaştı.

Türkiye siyaseti, ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak değişimi yapamadığı, kendisini yeniden üretemediği için sıkıntılar yaşanmaktadır.

YENİ İKTİDAR İHTİYACI

Değişen Türkiye’ nin ihtiyaçları, demokrasiyi içselleştiren, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülebilirliğini sağlayan siyasi partilerle karşılanabilecektir. İktidar partisi, ulaştığı güce yaslanarak, sağladığı kazanımların korunmasını öne çıkararak , eski alışkanlıklarını merkeze alan yaklaşımlarla ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktadır. Değişen Türkiye’ nin ihtiyaçları, kapsayıcılığı, eşitliği, özgürlüğü, evrenselliği olmazsa olmaz hale getirmiş olmasına rağmen eski alışkanlıklarda ısrar edilmesi sorunları çoğaltmaktadır. Değişen Türkiye’ nin ihtiyaçlarının, vesayet sistemiyle mücadelede geçerli olan yöntem ve önceliklerle karşılanamayacağı, yeni “ dava “ tanımının, Demokratik Hukuk Devletinin inşası olduğu gerçeklik durumuna gelmiştir.

DEĞİŞİM İHTİYACININ BELEDİYE BAŞKANLARI ÜZERİNDEN KARŞILANMAYA ÇALIŞILMASI

Değişen Türkiye’ nini ihtiyaçlarını karşılayacak yapısal demokratik değişimin kabullenilememesi nedeniyle değişim ihtiyacı, yıpranan, yetmezliklere sürüklenen belediye başkanları üzerinden geçiştirilmeye çalışılmaktadır. Değişen Türkiye’ nin ihtiyaçlarının “ yeni dava “ olarak tanımlanamaması temel yetmezlik durumundadır. Değişen yeni davanın önceliğinin demokrasiyi içselleştirmek, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülebilirliği hedeflemek olduğu kabullenilememektedir. Vesayet sistemine karşı yapılan mücadelelerin, sağlanan kazanımların toplumsallaştığı, kapsayıcı, eşitlikçi, özgürlükçü, evrensel yaklaşımlarla sürdürülebilirliğe taşınması sahiplenilmelidir. İktidar partisi ulaştığı gücü, sağladığı kazanımları merkeze alarak sürdürdüğü alışkanlıkları, yenilenme olarak tanımladığı değişikliklerle sürdürerek kendisini tekrar etmeye başlamıştır.

DEĞİŞEN TÜRKİYE’ DE ALTERNATİFLİK

İktidar partisinin değişen Türkiye’nin ihtiyaçlarını eski alışkanlıklarıyla karşılamaya çalışması, kendi alternatifini besleyen siyasi kaynağa dönüşmesi ana muhalefet partisi tarafından yeterince değerlendirilememektedir. Ana muhalefetin iktidar partisinin değişen Türkiye’de iktidar partisinin misyonunu kabullenmemesi, eski siyasi alışkanlıklarıyla siyaset yapmasına, değişen Türkiye’nin ihtiyaçlarının karşılayacak yapısal dönüşümünü tamamlayamamasına neden olmaktadır. Ana muhalefet partisinin sürüklendiği bu açmaz nedeniyle, iktidar partisinin kendi anlayışını merkeze alan, eski alışkanlıkları aşılamaz hale gelmektedir.