Belediye Derincespor altyapıda çok güçlü geliyor

Daha önceki yıllarda Demirspor ismiyle ilimizin en önemli altyapı kulüplerinden biri olan Belediye Derincespor, isim değişikliğinden sonra da bu çizgisini devam ettiriyor.

Belediye Derincespor, yaz döneminde başlattığı futbol okulu ile yeni yıldız adaylarını bulup, ortaya çıkarmak istiyor.

ANTRENMANLAR YENİKENT’TE

Bu sezon BAL’da yer alacak olan Belediye Derincespor, altyapısında da çok önemli hamleler yapıyor. Sarı-Lacivertli ekip, yaz futbol okulu çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 150 minik sporcunun eğitim gördüğü futbol okulu çalışmaları Yenikent’te bulunan Derince Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde yapılıyor. Çalışmalar pazartesi, salı, çarşamba ve Perşembe günleri saat 10.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

TECRÜBELİ TEKNİK ADAMLARI

Belediye Derincespor futbol okulunda ilimizin çok tecrübeli ve deneyimli teknik adamları görev yapıyor. Burhan Ergin, Selim Karaaslaner, Tuncay Budakin, Şakir Öztürk ve Emre Şenel, futbol okulu ve altyapıda yaş gruplarında görev alan teknik adamlar. Futbol okuluna 2006 ile 2010 doğumlu arası miniklerin katılabileceği açıklandı. Tecrübeli teknik adam burhan Ergin, “Futbol okulumuza kayıtlar devam ediyor. Minikleri futbol okulumuza bekliyoruz” dedi.