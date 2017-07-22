Belediye Derincespor startı 7 Ağustos’ta verecek

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig Play-Off şampiyonu olarak adını BAL’a yazdıran, bir yıl aradan sonra geri dönen Derince Belediye Demirspor, son kongrede adını Belediye Derincespor Kulübü olarak değiştirmişti.

Bundan sonra faaliyetlerini bu isimle sürdürecek olan kulüpte yeni sezona dair hazırlıklar sürüyor.

“HEDEF PROFESYONEL LİG”

Kulüp Başkanı Talip Yeşilyurt, transferi yüzde 99 noktaladıklarını belirterek, “BAL için iyi bir kadro oluşumu sağladığımızı düşünüyoruz. Hedefimiz ilçemizin yeniden profesyonel ligde temsil edilmesi. Belediye Başkanımızın tam desteğiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi. Başkan Yeşilyurt, yeni sezonun startını 7 Ağustos tarihinde vereceklerini, daha sonra bir kamp düşündüklerini de söyledi. Başkan Yeşilyurt, yeni sezon kentin 5 takımının aynı grupta yer almasını istemediklerini de belirtti, “Üç ve ikili olarak ayrılmak daha mantıklı, daha avantajlı olur. Bizim talebimiz, beklentimiz bu yöndedir. Diğer takımlarımızın da aynı düşüncede olduğunu sanıyorum” dedi.