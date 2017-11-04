Belediye Derincespor ve Doğantepe lideri ağırlıyor

11.Grup’ta geçen hafta kent derbisinde Gebzespor’u yenen Doğantepespor, lider Maltepespor’u konuk edecek. Başiskele Stadı’ndaki maç 14.00’te başlayacak. 9.Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor da lider Modafenspor’u ağırlayacak. Derince Stadı’ndaki maçın başlama saati de 14.00 olarak belirlendi. Gebzespor, günü İstanbul deplasmanında Beylerbeyi maçıyla geçirecek, Derincespor AŞ ise sahasında Karasuspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

DOĞANTEPE BAŞİSKELE STADI’NDA

Bu sezon iç saha maçlarından ilkini Doğantepe’de, diğer iki müsabakasını 17 Ağustos’ta oynayan Doğantepespor, 7’nci hafta maçında sahasında konuk edeceği lider Maltepespor ile kozlarını Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda paylaşacak. İlk kez yer aldığı BAL’da müthiş performans gösteren, geçen hafta liderlik koltuğunda oturan Gebzespor’u deviren Bordo-Mavili ekip, bu kez de Maltepespor’u yenip, zirve yarışına ortak olmak istiyor. Maçın başlama saati 14.00. Geçen hafta liderliği kaybeden Gebzespor ise günü Beylerbeyispor deplasmanında geçirecek, kazanıp yeniden bir seri yakalamayı hedefliyor.

DERİNCE’YE LİDER GELİYOR

Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da kalıcı olmak isteyen Belediye Derincespor, 9.Grup’ta oynadığı 5 maçta 7 puan topladı. Geçen hafta deplasmanda Manisa Yunus Emre ile 0-0 berabere kalan Sarı-Lacivertli ekip, lider Modafenspor ile karşılaşacak. Belediye Derincespor, Derince Doğal Çimde başlayacak maçı kazanıp, üst sıraları zorlamak istiyor. 9.Grup’taki bir diğer temsilcimiz Çayırovaspor ise Balıkesir deplasmanında Somaspor’un konuğu olacak. 11.Grup’taki temsilcimiz, ligde galibiyeti bulunmayan Derince AŞ ise 17 Ağustos Stadı’nda 14.00’de başlayacak maçta ilk 3 puanını almaya çalışacak.