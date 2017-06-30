Belediye ekipleri hemen önlem aldı

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde zarar görev ve kırılan mazgalları yeniledi. Bu sayede olası kötü durumların önüne de geçilmiş oldu.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde zarar gören ve kırılan mazgallar için yenileme çalışması başlattı. Vatandaşların talepleri ve ekipler tarafından belirlenen alanlarda yapılan çalışmalar ile kırılan ve zarar gören mazgallar yeni ‘kompozit’ mazgallar ile değiştirildi. Vatandaşlar bu duruma olumlu tepki gösterirken, yetkililere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

ANINDA MÜDAHALE

Yetkililer ise mazgal ve rögar kapakları konusunda vatandaşlardan gelen ve ekipler tarafından belirlenen alanlara anında müdahale edildiğini belirterek, “Özellikle akşam saatlerinde olumsuz bir durumun yaşanmaması için ‘mobil’ ekiplerinin bu tür durumlarda anında müdahale gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.