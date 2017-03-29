Belediye hizmet binalarında bakım var

İzmit Belediyesi’ne ait hizmet binalarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir yanındaki hizmet binalarında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Özellikle kış nedeniyle binaların dış cephe boyalarında dökülmeler olduğunu belirterek yetkililer, “Havaların ısınmasıyla birlikte hizmet binalarında yoğun bir bakım ve onarım çalışması başlattık. Çalışmaları bir ay içinde tamamlamak istiyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından Orhan Mahallesi’ndeki Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nin de dış cephesi elden geçirildi” dediler.

Öte yandan İzmit’teki parklarda da bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, havaların ısınamaya başlamasıyla park ve yeşil alanlarda tamir, bakım, onarım ve boya işlerinin hız kazandığını söylediler.