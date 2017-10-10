Belediye İş, 29 Ekim’de genel kurul yapıyor

Kongrede mevcut başkan Osman Şar tekrar aday olacak. Şar, 2014 yılı Ocak ayında yapılan 2 adaylı genel kurulda güven tazeleyerek tekrar başkan seçilmişti.

158 DELEGE OY KULLANABİLECEK

Bilecik, Düzce, Sakarya, Yalova ve Kocaeli illerinden oluşan toplam 158 delegenin oy kullanacağı Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi genel kurulu Emex Otel’de saat 10.30’da başlayacak. Sandıklar ise 17.30’da açılacak. Sendikanın toplam 3 bin 800 üyesi bulunuyor. Kongre öncesinde sendikanın örgütlü olduğu iş yerlerinde delege seçimleri de yapılmaya başlandı. Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi ilimizde Kartepe Belediyesi ve Körfez Belediyesi’nde taşeronda örgütlü. Şar’ın karşısında kongrede bir önceki seçimde olduğu gibi aday çıkıp çıkmayacağı ise henüz netleşmedi. Kongreye genel merkez yöneticilerinin de katılması bekleniyor.

Ayşegül KALAYCI

