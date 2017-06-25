Belediye İş Şube Başkanı Osman Şar:"Biz barıştan yanayız"

Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programı bugün gerçekleşti.

Şube Başkanı Osman Şar ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sedat Küçük ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına sendika üyeleri katildi.

Bayramlaşma programında konuşan Şube Başkanı Osman Sar, “İslami kesimde yaşıyoruz. Yüzde 90’ı oruç tutuyor. Oruç sonunda dini bayram olan Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Bugün hep beraber tutanı tutmayanı inananı inanmayanı kardeşliğimizi gösteriyoruz. Ülkemizde yaşayan arkadaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Emek kesimine yoğun saldırılar var. Bu saldırılar; özel istihdam büroları, esnek çalışma ve kıdem tazminatı konularında oluyor. TÜRK-İŞ genel başkanı önemli vurgular yapıyor. Bize bu kıdem tazminatı ole darbeye kalkarlarsa 15 temmuzda nasıl darbe girişimi olduysa işçi sınıfı olarak onları darbeci ilan ederiz. Bu öneriyi çöpe atmaları lazım. Ülkeye her taraftan saldırı var. Büyük Ortadoğu projesi var. Bunlara yoğunlaşmamız gerekir. Biz barıştan yanayız. Bu memleket bizim. Gidecek yerimiz yok. Bu memlekete sahip çıkacağız. Ülkeyi yönetenler de sahip çıkarsa bizim haklarımızla uğraşmazlar” dedi. Şar ayrıca sendikanın örgütlü olduğu Körfez Belediyesi’nde Başkanı İsmail Baran ‘ın belediye personelinden memnun olduğunu söyleyerek Körpaş ve Yarpaş çalışanlarına alacakları olmadığı halde 400 TL bayram harçlığı yatırdığını ifade etti.

Ayşegül KALAYCI