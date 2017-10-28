Belediye İş’te 2 adaylı kongre
Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu, yarın saat 10.30’da Emex Otel’de Genel Başkan Nihat Yurdakul’un katılımıyla başlayacak.
A+A-
Kongrede tekrar aday olacak olan mevcut başkan Osman Şar’ın karşısına ise Atakan Yavuz aday olarak çıkacak.
158 DELEGENİN OY KULLANMA HAKKI VAR
Düzce, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli illerinden oluşan toplam 158 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıklar ise 17.30’da açılacak. 3 bin 800 üyesi bulunan Belediye İş Kocaeli Şubesi, ilimizde Kartepe ve Körfez belediyelerindeki taşeronlarda örgütlü.
Ayşegül KALAYCI
OSMAN ŞAR- Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar tekrar aday olacak.
ATAKAN YAVUZ- Kongrede tekrar aday olacak olan mevcut başkan Osman Şar’ın karşısına ise Atakan Yavuz aday olarak çıkacak.
Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, İzmit, Belediye İş Sendikası, Kongre, Osman Şar, Atakan Yavuz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.