Belediye İş’te 2 adaylı kongre

Kongrede tekrar aday olacak olan mevcut başkan Osman Şar’ın karşısına ise Atakan Yavuz aday olarak çıkacak.

158 DELEGENİN OY KULLANMA HAKKI VAR

Düzce, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli illerinden oluşan toplam 158 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıklar ise 17.30’da açılacak. 3 bin 800 üyesi bulunan Belediye İş Kocaeli Şubesi, ilimizde Kartepe ve Körfez belediyelerindeki taşeronlarda örgütlü.

Ayşegül KALAYCI

OSMAN ŞAR- Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar tekrar aday olacak.

ATAKAN YAVUZ- Kongrede tekrar aday olacak olan mevcut başkan Osman Şar’ın karşısına ise Atakan Yavuz aday olarak çıkacak.