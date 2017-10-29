Belediye-İş’te 2 adaylı kongre

Belediye-İş Kocaeli Şubesi Kongresi saat 10.30’da Emex Otel’de başlayacak.

GENEL BAŞKAN GELİYOR

Belediye-İş Kocaeli Şubesi kongresine sendikanın Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un da katılması bekleniyor. Mevcut Şube Başkanı Osman Şar’ın karşısına Atakan Yavuz aday olarak çıkacak. Kongrede 158 delegenin oy hakkı var.

Ayşegül KALAYCI