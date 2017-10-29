Belediye-İş’te 2 adaylı kongre
Özellikle Büyükşehir Belediyesi’ndeki yetkisini kaybettikten sonra eski önemini de kaybeden Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası’nın Kocaeli Şubesi, bugün 6’ncı olağan genel kurulunu yapıyor.
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Belediye-İş Kocaeli Şubesi Kongresi saat 10.30’da Emex Otel’de başlayacak.
GENEL BAŞKAN GELİYOR
Belediye-İş Kocaeli Şubesi kongresine sendikanın Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un da katılması bekleniyor. Mevcut Şube Başkanı Osman Şar’ın karşısına Atakan Yavuz aday olarak çıkacak. Kongrede 158 delegenin oy hakkı var.
Ayşegül KALAYCI
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Belediye-İş Sendikası
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