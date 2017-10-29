Belediye İş’te gergin kongre

Kongreye; Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Genel sekreter Nihat Ayçiçek, Genel Örgütlenme Sekreteri Ali Çelenk, Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Erdoğan Kefeli, Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Türk İş 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Türk İş İl temsilcisi Yakup Yıldız, Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Türk İş Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, Belediye İş Şube Başkanı Koop İş Sakarya Şube Başkanı Şevket Ulusinan, Selüloz İş Kocaeli Şube Başkanı Murat Yürük, Petrol İş Şube Başkanı Salih Akduman, Yol İş İstanbul 1 Nolu Eğitim Sekreteri Yaşar Güleryüz, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Osman Şar, Disiplin Kurulu Üyesi Sedat Küçük, Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi başkan adayı Atakan Yavuz ve sendika üyeleri katıldı.

KARTEPE VE KÖRFEZ’DE ÖRGÜTLÜ

Kongrede tekrar aday olacak olan mevcut başkan Osman Şar’ın karşısına ise Atakan Yavuz aday olarak çıktı. Kongrede divan başkanı olarak Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Ayçiçek görev yaparken, divan üyesi olarak ise Ali Çelenk, Sezai Akyürek, Erol Özdemir ve İlhami Yılmaz görev yaptı. Düzce, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli illerinden oluşan toplam 158 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıklar ise 17.30’da açılacak. 3 bin 800 üyesi bulunan Belediye İş Kocaeli Şubesi, ilimizde Kartepe ve Körfez belediyelerindeki taşeronlarda örgütlü.

EMEKÇİLER OLARAK POLİTİKA YAPMALIYIZ

Kongrede konuşan Belediye İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, “Bugün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti’nin var oluşunun taçlandığı gün. Bir sürü kazanımların elde edildiği gün. Laik Cumhuriyet olmadan demokrasi örgütlenme toplu sözleşme olmaz. Kolay kazanılmadı, kolay kaybedilmemeli. Ülkede konuşulacak çok şey var. Bizleri ilgilendiren çok önemli 2-3 madde var. Kıdem tazminatı ısıtılıp isçi sınıfının önüne getirilen konu. Ben siyasetçi değilim. Bu politika yapmayalım demek değil. Siyaset ve politika apayrı bir şey. Yeni parti kuruldu. Bir program yapıyor bu programla ülkeyi yönetmeye talip oluyor. Siyaset budur. Bizim öyle bir derdimiz var mı. Emekçiler olarak politika yapmalıyız. Belediye İş politika yapıyor. Patronlar iyi politika yapıyor. Bize gelince çöp toplayın, yolcu taşıyın, yangın olduğunda yanın. Politika yapmayın. Yapmadığımız için iki yakamız bir araya gelmiyor. Kimse demagoji yapmasın. Politika belirlenen hedefe kırmadan dökmeden ulaşmaktır. Bizim hedefimiz barış içinde çalışmak, ölüm korkusu yasamadan iş cinayetlerini aza indirerek ailemizi çocuklarımız namerde muhtaç etmeden üretmek hizmet vermek. Çıktılar patronlar kıdem tazminatı üzerimizde yük dediler.

HİZMET İŞ’E HESAP SORACAĞIZ

Kıdem tazminatı bizim alın terimiz. Üreten biziz. O bizim çocuklarımızın geleceği. Sen şimdi bu hayalleri alacaksın. Alırsanız iş barışını bozarsınız. Biz bunu genel grev sebebi sayarız. Gelir önüne koyarız. Bu kararda en büyük pay sizindir. Arabulucu yasası çıkardılar. İşçi arkadaşların devletten alacağı varsa mahkemeye gitmeyecek arabulucuya müracaat edecek. İşveren bir tarafta arabulucu bir tarafta kendini savunacak. Sendika yok. 3 haftada kendini savunacak. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz. Neymiş iş mahkemelerinde yük çokmuş. İnsan kıtlığı mı var. Mahkeme aç. Cezaevi açıyorsun. Taşeron konusu çok önemli. Çağdaş dünyada taşeron, geçici, mevsimlik, kadrolu, kadrosuz işçi yok. Bizde de yok. Anayasamızda yok. Birilerini zengin etmek için bizi sömürüyorlar. Siz insanlarla dalma mı geçiriyorsunuz. Hangi iş yerinde çalışırsa çalışsın o iş yerinin kadrolu işçisi deyin. Konfederasyonlara sesleniyorum. Seslerinizi yükseltin. Yüzünüzü emekçiye dönün. Türkiye taşeron bataklığına döndü. Türkiye de 3 milyona yaklaştı. Bu bir köleliktir. Gelin hep birlikte bu taşın altına elimizi koyalım. Bu köleliği ortadan kaldıralım. Sendikalar özgür olmalı. Gücünü sınıftan emekçiden almalı. Ne Hak İş ne DİSK sendikadır. Türk iş büyük bir camiadır. Belediye İş hiç bir siyasi partinin eteğine tutuşmaz. Kocaeli’de üyelerimizi ekmek korkusuyla Hizmet İş’e geçirdiler. Bu sendika mıdır? Bu hakkın hesabını verecekler” dedi.

MEVCUT YÖNETİM VİZYONUNU KAYBETTİ

Kongrede söz alan Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkan Adayı Atakan Yavuz, “Sendikal mücadelede mevcut şube başkanı ve yönetimi çalışan arkadaşlarımızı temsil noktasında heyecan ve vizyonunu kaybetmiştir. Bizlerin kazanılmış hakları olan fazla çalışma saatleri yıllık izinlerimizi, resmi tatillerde yapılan mesai ücretleri gibi birçok hakkımızı toplu iş sözleşmelerinde kendi elleriyle işverene teslim ederek tüm üye arkadaşlarımızı mağdur etmiştir. Eğer bize yetki verirseniz toplu iş sözleşmelerinde kaybedilen haklarımızı tekrar kazanmak için sonuna kadar sizlerle birlikte mücadele edeceğiz. Sözleşme taslağını hep birlikte hazırlayacağız. Tüm delege seçimlerinde sandık koyup imza ile delegeliği kaldıracağız. Sendika olarak kimseye taraf olmayacağız. Sandıktan korkmayacağız. Sendika temsilciliği seçimlerinde sandıktan kim çıkarsa çıksın sonuna kadar yanında olacağız. Osman Başkan’ın bana yaptığını ben seçilen arkadaşlara ne pahasına olursa olsun yapmayacağımın sözünü veriyorum.

ADAY OLMAYACAĞIM DİYEREK NEDEN OLDUNUZ?

Herkese eşit ve tarafsız bakacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Belediye İş ailesinin, aile bireylerinin birbirinden haberi yok. Üyelerimiz arasında 4 yıllık üniversite okuyan öğrencilerimize burs vereceğiz. Sadece gazete kupürleri ile yapılan faaliyet raporları olmayacak. Hastanede çalışan personel arkadaşlarımın katılımıyla bayan üye sayımız artmıştır. Kocaeli Üniversitesi rektörlüğünde görev yapan Güler Umur’u başkan yardımcısı kadromuza dahil ettik. 4 sene önce yapılan şube başkanlık seçiminde delege listesinde tüm arkadaşların TC kimlik numarası ve telefon numaraları mevcut fakat şimdiki seçimde telefon numaraları yok. Sizce, size ulaşmamam için verilmeyen telefon numaralarının amacı nedir? Mevcut yönetim neden korkmuştur? Osman Başkan’a birkaç soru sormak istiyorum. 48 ay önce bu dönem benim son dönemim bir sonraki seçimde aday olmayacağım diyerek söz verdiniz. Sözü verdiğiniz halde bugün neden adaysınız?” diye konuştu

ATAKAN KARDEŞİMİZİ KAZANACAĞIZ

Yavuz’a cevaben söz alan Belediye İş Şube Başkanı Osman Şar, “Bugün 29 ekim. Anlamlı bir günde şubemizin kurulunu gerçekleştirmiş olacağız. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bir basarı varsa ekibimden dolayıdır. Tek başına hiç bir şey değildir. Üyesiyle işçisi ailesiyle başarılıdır. Biz aileyiz. Kardeşime teşekkür ederim. Güzel sorular sordu. Onu da kazanacağız. Toplu Sözleşme hakkı ve sosyal haklar kazandırdığımız gibi onu da bu hayata kazandıracağız. Telefin numaraları bir çok üye bayan olduğu için verilmesinden yana olmadılar. Secim kurulundan alınan liste TC ve soyisimle birlikte 3 gün askıya çıktı. Heyecan ve vizyonumuz kalmamış. Üye sayımız 800 küsülerdeydi. Genel başkanımızın desteğiyle üye sayımızı arttırdık. Üye sayımız 3 bin 800. Üye sayımız 5 bine çıkaracağız. Örgütümüzü daha da büyüteceğiz. Heyecan ve vizyonunuz ortada. Elimi sıkmadı diyecek arkadaşımız var mı. Atakan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz heyecanımızı arttırdı. Bayram mesaileri dendi. Alamayan var mı” dedi. Salondan bazı üyeler sorun olduğunu söyleyince Atakan Yavuz tekrar söz almak istedi. Ancak genel başkan ve divan izin vermedi. Atakan Yavuz sahneye çıkarak divanı ikna etmeye çalıştı. Salonda kısa sure gerginlik yaşandı. Konuşmaların ardından Osman Sar ve Atakan Yavuz listelerini divana teslim etti ve oy kullanma işlemi başladı.

Osman Şar’ın listesi:

Şube Başkanı Osman Şar, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Çınar, Mali Sekreter Mehmet Er, Ergün Tanrıver ve Osman Çömlekçioğlu

Denetim Kurulu: Yusuf Aybar, Yücel Aybek, Ahmet Adıgüzel

Disiplin Kurulu: Yasin Esgin, Sait Erdem, Nursel Örgüç

Üst Kurul Delegeleri: Osman Şar, Ertuğrul Çınar, Mehmet Er, ErgünTanrıver, Ferit Aydemir, Kemal Demirtaş, Yusuf Aybar, Yücel Aybek, Ahmet Adıgüzel, Yasin Esgin, İsa Kandaz, Mesut Işık, Musa Yumuşak, Bülent Aytaç, Serdar Yaran, Yahya Furuncu, Ali Ünlütürk, Sait Özkan, Mürsel Ögüç, Zafer Şahin, Recep Şen, Murat Çakır, Murat Şeker

Atakan Yavuz’un listesi:

Şube Başkanı Atakan Yavuz, Başkan Yardımcısı Güler Umur, Mali Sekreter Mesut Nişancı, Murat Keskin, Tuncay Kemahlı,

Denetim Kurulu: Şaban Demirci, Mesut Dizbay, Erdoğan Gülcağ

Disiplin Kurulu: Telat Akıncı, Tahsin Aksakallı, Nazım Kerdiğe

Üst Kurul Delegeleri: Atakan Yavuz, Güler Umur, Çetin Bulut, Muhsin Yıldırım, Nazım Kerdiğe, Şaban Demirci, Telat Akıncı, Şaban Uludoğan, İrfan Duman, Muhammet İkbal Topçu, Tahsin Aksakallı, Kemal Gür, Ali Rıza Örgüç, Zülfikar Telli, Zeki Yuca, Kahraman Aydın, İlhan Şipka, Gülbahar Öngelen, Muhammet Özer, Ahmet Al, Muhammet Emin Yeten, Mustafa Serdar Özkılıç, Bilal Şekeroğlu.

Ayşegül KALAYCI