Belediye İş'te Osman Şar güven tazeledi

Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin genel kurulu, Emex Otel’de Genel Başkan Nihat Yurdakul’un katılımıyla gerçekleşti. Kongrede tekrar aday olan olan mevcut başkan Osman Şar’ın karşısına ise Atakan Yavuz aday olarak çıktı. Oy kullanma hakkı bulunan 158 delegenin 149'u oy kullandı. Atakan Yavuz 18 oy alırken, Osman Şar 130 oy alarak yeniden Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı seçildi.