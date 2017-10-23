Belediye numarayı ifşa etti: Emniyete başvurun

Son günlerde Körfez Belediye Başkan Yardımcılarının isimlerini kullanılarak kişi ve kuruluşlardan kişisel menfaat elde etmeye çalışan kimliği belirsiz kişilerin olduğu öğrenildi. Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yetkililerinin isim ve unvanlarını kullanarak vatandaşları ve kurumları kandırmaya çalışan art niyetli kişilere itibar edilmemesi istendi.

EMNİYETE BAŞVURUN

Başkan Yardımcılarının isimlerini kullanan şahısların, son olarak ‘0543 2432671’ numaralı telefondan bağış ya da benzeri gerekçeler sunarak para istediği öğrenildi. Yetkililer, konuyla ilgili olarak bu kişilerle karşılaşanların dikkatli olmaları ve böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen konuyu emniyet güçlerine aktarmalarını da tavsiye ettiler. Konuyla ilgili olarak da aranan numaralar için suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.