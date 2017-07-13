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Belediye otobüsü alev alev yandı

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Belediye otobüsü alev alev yandı
İzmit'te seyir halindeki halk otobüsü, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Dünya Bankası Kalıcı Konutları Malta Mahallesi 9. Ada mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Üzülmez idaresindeki 41 BR 203 plakalı halk otobüsü, seyir halindeyken motorda arıza oluştu. Arıza nedeniyle aracı hemen durduran şoför, otobüsün motorunun yandığını görünce 5 yolcuyu tahliye ederek itfaiyeyi aradı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüsü uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın anını anlatan otobüs şoförü Önder Üzülmez, “Motorda arıza lambası yandı. Yanar yanmaz arabayı istop ettim. Arabanın arkasına baktığımda, arabanın arkası alev almıştı. Doğalgazlı araç olduğu için hemen aracı boşalttım, itfaiyeyi aradım. Gerekli önlemleri aldım. Hiç kimseye bir şey olmadı, yaralanan yok. Arabada 4-5 kişi vardı, hepsini boşalttım” dedi.

Yangın sırasında otobüste bulunan Mehmet Uğra isimli yolcu ise, “Arabadan inerken duman çıktı. Arabanın arkasına dolandım, baktım alev çıkıyor, kaptan da anlamış onu. Zaten 3 tane yolcu vardı. Onları da indirdi” şeklinde konuştu. 

Kerim YAVUZ

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