Belediye otobüsü bir anda tutuştu
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İzmit Otogarı'ndaki son durakta park halinde olan Körfez Kent-Sopalı-Derince-Halkevi-Yahya Kaptan güzergahında çalışan 41 BR 243 plakalı belediye otobüsü bir anda alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören otobüs şoförü, araçta bulunan yangın söndürme yangını kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında otobüsün ön kısmında hasar meydana geldi.
Binali ASLAN
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Etiketler : Belediye otobüsü, yangın, Kocaeli
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