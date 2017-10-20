Belediye otobüsü öğrenci servisine çarptı

Alınan bilgilere göre Ayhan Özdemir yönetimindeki 41 BR 229 plakalı belediye otobüsü garajdan çıkmak isterken yan yoldan gelen Cemal Demir idaresindeki 41 P 4227 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, servis minibüsünde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğu hafif yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken olay yerinde araçlarla ilgili polis tespit tutanağı tuttu.

Binali ASLAN