Gebze'de Belediye personeline motivasyon semineri verildi. Başkan Adnan Köşker personelin moralinin çok önemli olduğunu söyledi.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde Gebze Belediyesi personeline yönelik düzenlenen motivasyon programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve konuşmacı olarak Uzman Psikolog Faruk Öndağ katıldı.



Personelin moral ve motivasyonunun her zaman önemli olduğunu söyleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker," Sevgili ailem değişim ailede başlar. Gebze Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Sizler belediyemizi temsil ediyorsunuz bu anlamda sizlerin vatandaşla olan iletişimi, sizlerin morali çok önemli. Ortada eğer bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Başarılı bir belediye demek, başarılı bir belediye başkanı demek, başarılı belediye personeli demektir." dedi.



Konuşmasına iş ortamında insanların streslerini artıran olayları örneklerle sıralayan Dr. Faruk Öndağ, "Bazen dur demesini bilmeliyiz. Dur demez isek bazı şeylere, bu küçük sorunlar büyüdükçe büyür ve bize dert olmaya başlar. O yüzden en başta önlem almak her zaman daha sağlıklı sonuçlar elde etmememizi sağlar. Bu sadece iş hayatı için geçerli değil hayatımızın her alanında dur demesini bilmeliyiz." dedi.