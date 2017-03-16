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Belediye vatandaşları uyardı!

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Belediye vatandaşları uyardı!
Dilovası Belediyesi, vatandaşları son zamanlarda artan belediye başkanı ya da başkan yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı. 

Dilovası Belediyesi, Belediye Başkanı ya da Başkan Yardımcılarının isimlerini kullanarak özellikle sanayicilerden para istendiği konusunda gelen duyumlar üzerine sanayicileri ve vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada,

“Son zamanlarda Belediye Başkanımız Ali Toltar yada başkan yardımcılarımızın adını kullanarak sanayicilerimizden görme engelliler, tomografi ve görüntüleme cihazları başta olmak üzere sağlık malzemesi talepleri olduğu duyumları belediyemize iletilmiştir. Farklı bir dolandırıcılık yöntemi olan bu sistem ile sanayicimiz ve vatandaşlarımızın bu tür istek ve talepleri dikkate almamalarını istiyoruz. Belediyemiz tarafından yapılan talepler OSB ve resmi kurumlar arası yazışmalar neticesinde yapıldığından bu tür dolandırıcılık vakalarına itibar etmemelerini ve gelen bu tür dolandırıcılık talepleri doğrultusunda direk olarak güvenlik birimlerine başvurmalarını önemle rica ediyoruz” denildi.

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