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Belediyeden 2 adet taşınmaz satışta

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Belediyeden 2 adet taşınmaz satışta
Kartepe Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 2 adet taşınmazın satışı için ihale açtığını duyurdu.

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ihaleye ilişkin yapılan açıklamada;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Ş.Uzunbey Kumlaçiftliği 420 ada 1 parsel numaralı 7.833,00m² yüzölçümlü Özel Eğitim Tesis Alanı vasıflı taşınmaz 4.073.160.00 TL’den, geçici teminatı 122.194.80 TL, Sarımeşe 761 ada 3 parsel numaralı 6.369,79m² yüzölçümlü ticaret alanı 4.841.040.40 TL’den geçici teminatı 145.231.21 TL olarak belirlendi. Taşınmaların satışı 20.07.2017 tarihinde Kartepe Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35 A maddesine göre kapalı teklif usulü ile Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Saat 10:10 da ihalesi yapılacak. İhaleye katılacak olanlar için 200 TL şartname bedeli belirlendi” denildi.

HALKIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN

Kısa bir değerlendirme yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bu konu siyasi malzeme yapılacak bir konu değildir. İlçemizin ve belediyemizin menfaatine olmayacak hiçbir adım atmayız. Kamu malını, kendi malımızdan daha fazla koruduğumuzu herkes anladı ve öğrendi. Amacımız, en etkili rekabet ortamını hazırlayarak, kazançlı, rantabl bir satış gerçekleştirmek. Aksi durumda ilk karşı çıkan ben olurum. Halkımızın için rahat olsun” dedi.

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