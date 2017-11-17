Belediyeden kiralık açık otopark ve büfe

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açık otopark ve büfenin kiralama ihalesi 29 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde bulunan 1470 metrekarelik açık otoparkın aylık muhammen bedelinin 3000 lira, Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak’ta 2096 metrekarelik açık otoparkın da aylık muhammen bedelinin 1000 lira ve kira süresinin de 3 yıl olduğu kaydedildi.

Alikahya Fatih Mahallesi’nde 41 metrekarelik büfenin de aylık 500 lira muhammen bedelle 3 yılığına kiralanacağını söyleyen yetkililer, söz konusu yerlerle ilgilenenlerin 28 Kasım Salı günü saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir” dedi.