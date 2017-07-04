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Belediyeden kiralık üç işyeri

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Belediyeden kiralık üç işyeri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahibi olduğu üç işyerini yarın ihaleyle kiraya veriyor.

Saat 10.30’da başlayacak ihalelerde Gölcük İş Merkezi’ndeki 30 metrekarelik 12 nolu işyeri, Körfez Hereke İş Merkezi’ndeki 30 metrekarelik 19 nolu işyeri, Karamürsel Mezbaha Tesisleri’ndeki 40 metrekarelik işkembe odası ihaleyle kiraya verilecek.


 

 

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