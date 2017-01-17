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Belediyeden ölçü aletleri uyarısı

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Belediyeden ölçü aletleri uyarısı
İzmit Belediyesi, ölçü ve tartı aletleri kullanan esnaflara beyanname uyarısında bulundu. 

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, ölçü ve ölçü aletleri kullanan işyerlerinin 3516 sayılı kanunun 9. uncu maddesine istinaden beyanname vermelerinin zorunlu olduğunu belirterek, ”Kişi ve kuruluşlar beyannamelerini 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arsında verilebilirler. Kapalı ve açık pazarlarda kullanılan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan her tür tartı aletleri ile, tartım kapasitesi yine 2000 kg altında olan masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ile ibreli terazilerle ticaret yapan esnaflar cezalı duruma düşmemek için Şubat ayı sonuna belediyemizin gelir birimine beyannamelerini vermeleri gerekmektedir” dedi.

CEZASI VAR

Ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacağını da hatırlatan yetkililer, “28 Şubat 2017 Salı günü mesai saati sonuna kadar ölçü tartı aletlerinin beyannamesinin verilmesi ve harcın yatırılması gerekiyor. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesi gereğince damgası kopmuş bozulmuş damga süresi dolmuş ölçü ve tartı aletleri kullanan kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. Kişi ve kuruluşlar cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde; müracaat sahibinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, tartı ve ölçü aletinin cinsi(elektronik terazi, masa terazi, elektronik baskül v.b), çekeri, markası, seri numarasının yer aldığı beyannamelerini mutlaka versinler” ifadesinde bulundu.

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