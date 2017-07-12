Belediyelerdeki sözleşmeli memurlara ödeme müjdesi

İlimizdeki belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan 1000’i aşkın sözleşmeli personel, 2012 yılından bu yana ödenmeyen sosyal denge ücretini alabilecek.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası(Tüm-Bel-Sen) Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ülke genelinde belediyede çalışan 80 bini aşkın ilimizde ise 1000’i aşkın sözleşmeli memurun sendikanın kazandığı emsal dava sayesinde 2012 yılından bu yana ödenmeyen sosyal denge ücretini alabilmeleri için yargı yoluna başvurabileceklerini söyledi. Tüm-Bel-Sen Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşen basın açıklamasına şube yönetim kurulu üyeleri ve belediyede sözleşmeli olarak çalışan sendika üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş şunları söyledi:

“Bugün ülke çapında belediyelerimizde çalışmakta olan seksen bini aşkın sözleşmeli memurun sosyal denge ücretini alma hakkının, şubemizin yürüttüğü bir hukuk mücadelesi ile tescil edilmesi üzerine bu açıklamayı gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi, kapitalizm ve onun siyasi uzantıları yeryüzünde çalışma yaşamını parçalamıştır. Fabrikalarda emekçileri “beyaz ve mavi yakalı”, “kadrolu ve taşeron” olarak bölen bu anlayış devlet dairelerin de karşımıza aynı şekilde çıkıyor. Bugün belediyelere gittiğinizde karşınıza “aynı odada” aynı işi yapan ancak, kadrolu memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, sözleşmeli işçi, şirket işçisi, hizmet alımı taşeron işçi, özel tip sözleşmeli personel şeklinde çalışanları görürsünüz. Bunlar farklı düzeyde maaşlar alırlar ancak toplamda aynı kurumun işini yaparlar. Özellikle şirket ve taşeron çalışanların hali, içler acısıdır çünkü asgari ücretin biraz üzerinde ücret alırlar. Sözleşmeli memurluğun mantığı da, “Memurun işini yapsın, ancak işime gelmediğinde rahatça kapı önüne koyabileyim!” istediğidir. Sarı sendikalar da bu duruma hiç ses çıkarmazlar çünkü mücadele etmek onların işine gelmez. İşte bu yüzden Belediyelerde emekçilerin birlikte mücadele etmeleri çok zorlaşmıştır.

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ

Belediye Başkanları da bu durumu kendi lehlerine kullanmaktadır. Bu sebeple biz Tüm Bel-Sen olarak kurulduğumuz günden bu yana “ortak çalışma yasası” ve “ortak çalışma tipi” ve “temel ücret” mücadelesi yürüttük. Emekçileri, bölen, güvensizleştiren, farklı tiplere bölen her anlayışın karşısında durduk. İşte o yüzden artık belediyelerde sözleşmeli memurları işten atmak; açmış olduğumuz davalar neticesinde eskisi kadar kolay değildir. Diğer yandan, belediyelerde ödenmekte olan “Sosyal Denge Ücreti” de özellikle bir sarı sendikanın sözleşmeleri sebebiyle, sözleşmeli memurlara ödenmiyordu. Bu durum arkadaşlarımızın aylık 500-920 lira arasında ödenen bu ücretten mahrum kalmalarına yol açıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde, sözleşmeli memurların da bu ücreti almaları gerektiği yönünde, çok önemli bir mahkeme kararı kazandık. Bu karar, ülke çapında seksen bini aşkın emekçi için yeni ve büyük bir kazanımdır.”

Ayşegül KALAYCI