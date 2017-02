Belediyelerden çok şikayet var

Okurlarımı önce İzmit tarihinde kısa bir gezintiye çıkartmak istiyorum.

12 Eylül 1980 darbesi olduğunda, İzmit Belediye Başkanı Cevdet Bağdat’tı. O dönemler ilimizde CHP çok güçlüydü. Adalet Partisi’nin genç adayı Cevdet Bağdat’ın Belediye Başkanı seçilmesi büyük sürpriz olmuştu.

Ama Cevdet Bağdat, 12 Eylül 1980’e kadar süren Başkanlık döneminde başarılı oldu. Gerçek bir İzmit sevdalısıydı, heyecanlı ve dürüsttü. Tam İzmit için projelerini hayata geçirecekken, askeri darbe ile görevden gitmişti. Cevdet Bağdat, bugün hala bu kentin saygın bir hemşerisi olarak aramızda yaşıyor.

1983’de yeniden demokrasiye geçildi. Turgut Özal’ın ANAP’ı iktidara geldi. Askeri darbe döneminde 1980-85 arası, darbe yönetiminin atadığı bürokrat veya asker kökenli Belediye Başkanları ile İzmit vakit kaybetmişti. 1985’de yerel seçim yapıldı. ANAP ve Özal, en az bugünkü AK Parti ve Erdoğan kadar güçlüydü. İzmit dahil her yerde seçimleri ANAP adayları kazandı.

Necati Gençoğlu, İzmit Belediye Başkanı oldu. Aslında İzmit için büyük bir şans ortaya çıkmıştı. Bugün nasıl Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınsa; o dönemde de Necati Gençoğlu, Turgut Özal’a çok yakındı. İzmit adına her istediğini Özal’a yaptırabilirdi. Ama bu siyasi gücünü kullanmadı, kullanamadı. Necati Gençoğlu, çok mazbut, dürüst, çok iyi bir insandı. Ama vizyonu İzmit için yeterli değildi. Rahmetlinin döneminde İzmit vakit kaybetti.

ANAP iktidar, ANAP’lı Gençoğlu Başkan’dı ama, İzmit Belediyesi, meteliğe kurşun atar hale gelmişti. Büyükşehir Belediyeleri Özal döneminde kuruldu. Ne yazık ki İzmit hak ediyor olmasına rağmen, o ilk aşamada Büyükşehir bile yapılamamıştı.

………………..

1989’a gelindi. ANAP iktidarı yıpranmıştı. Necati Gençoğlu’nun çok büyük bir hırsı yoktu. CHP, adayı Sefa Sirmen’i kıran kırana ön seçimlerle belirledi. İzmit’te iktidardan uzak kalan CHP, o dönemde de kendi içinde var olan kırgınlıkları, kavgaları bir kenara koydu.. Sefa Sirmen’in sihri çevresinde toplandı. İzmit, yeniden CHP iktidarına teslim edilmişti. Ama çok vakit kaybetmişti.

Susuzdu İzmit. Dünyada havası en kirli şehirdi. İzmit’e Eski Gölcük Yolundan girişteki çöplükten kaynaklanan pis koku, bu şehri yaşanmaz hale getiriyordu. Üstelik o dönemde İzmit Belediyesi’nin işçisine verecek kuruşu yoktu. Ne arabası, ne iş makinası, ne yatırım yapacak parası. Hiç bir şey yoktu. Kocaelispor alt liglerde sürünüyordu.

1989-94 döneminde adeta sihirli değnek dokundu İzmit’e. Sirmen partisi iktidarda olmamasına rağmen Ankara’ya gitti geldi. Postu adeta Başkente yaydı. Demirel ile çok iyi ilişkiler kurdu. Önce uyduruk bir İzmit Büyükşehir Belediyesi kuruldu. İzmit Yuvacık Barajı’nı yapmaya başladı. Çöplük kalktı, yerinde Outlet kuruldu. Çevre Entegre Projesi kapsamında arıtma tesislerinin, çöp fabrikasının inşaatı başladı. Devletin getirmediği doğalgazı, İzmit Belediyesi bu şehre getirdi.

Sirmen, 1994’deki yerel seçimi, karşısındaki güçlü rakiplerine karşı rahat kazandı. 1994-99 dönemi, Kocaelispor’un parlak yılları oldu. İzmit, fuarı ile eğlence şehriydi. Spor şehriydi. Türkiye’nin en popüler, en hareketli, yaşam standardı en yüksek kentiydi. Sahilde rıhtım yapıldı, Marina yapıldı. Sirmen, İzmit Belediye Başkanıyken, partisi CHP hiçbir zaman iktidar olamamıştı. Ama İzmit Belediye Başkanı Sirmen dönemin güçlü siyasetçileri ile-Ecevit hariç- arasını hep iyi tuttu. İstediği an Süleyman Demirel’e, istediği an Mesut Yılmaz’a ulaşabilen bir Belediye Başkanıydı.

1999’da yeniden Sefa Sirmen seçildi. Büyük deprem felaketi oldu. İzmit ağır bir darbe aldı. Sefa Sirmen için de “İzmit’e Belediye Başkanı olma” hevesi sona ermişti. Gözünü Ankara’ya dikti. CHP Genel Başkanlığına soyundu. 2002 genel seçimleri öncesi Belediye Başkanlığından istifa etti. Milletvekili adayı oldu.

1999-2004 döneminde İzmit’te yerel yönetim yozlaştı. Bu dönemin bütün günahını Hikmet Erenkaya’ya yüklemek büyük hata olur. Sirmen döneminde İzmit Belediyesi yozlaşmış, kadrolar iş yapmaz hale gelmişti. İSU kokuşmuştu. O dönemi hatırlıyorum. İzmit’te hiçbir iş doğru dürüst yapılmaz hale gelmişti. Belediye personeli çalışmıyor, pek çok kişi hiç çalışmadan maaş alıyordu.

Bunun faturası, 2004 yerel seçimlerinde çıktı. CHP iktidarı bitti. AK Parti, 2002’de genel seçimi kazanmıştı. 2004’de de yerel seçimi zorlanmadan kazandı.

……………..

İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Birkaç ay sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kuruldu. Kentin yerel bütçesi olağanüstü artmıştı. Büyükşehir Belediyesi, her konuda olağanüstü yetkilere sahip olmuştu. Karaosmanoğlu’nun ilk dönemi (2004-2009) çok başarılıdır. Yerel yönetimde bütün çarklar yeniden işlemeye başladı. Belediye’de çalışmadan maaş alanlar ayıklandı. Heyecanlı kadrolar iş başına geldi. Para da çoktu. Yeni projeler için kollar sıvandı.

Karaosmanoğlu, 2009 seçimlerini de rahat kazandı. Kent genelinde yerel yönetimler artık AK Parti’deydi. Zaman içinde AK Partili yönetimler de heyecanlarını kaybetmeye başladılar. Tembellik, boş vermişlik, “Salla başını al maaşını” dönemine girildi.

İlimizde eskiden insanlar hastanelerden, okullardan; doktor-öğretmen eksikliğinden şikayet ederlerdi. Günümüzde merkezi yönetimin, valiliğin sorumluluğundaki konularda ciddi yerel sıkıntıdan söz edemeyiz. Bu alanlardan şikayet de pek gelmiyor.

Ama ilimizin her bölgesinden Belediyelerin sorumluluğundaki işlerden bu kadar yoğun şikayetin geldiği bir dönemi ben hatırlamıyorum. Her yerde yollar bozuk. Alt yapı yapılmış, sonra caddeler, sokaklar perişan halde bırakılmış. Tramvay yolundan, trafik sorunundan söz etmiyorum. Basit işler yapılmıyor, vatandaş şikayetleri dikkate alınmıyor. AK Partili yerel yönetim anlayışının yorulduğu, yıprandığı her an, ilimizin her noktasında açıkça görülebiliyor.

Gazeteye geliyor insanlar, telefon ediyorlar. “AK Parti’ye oy verdik. Ama hizmet alamıyoruz. Şikayetimizi anlatacak yer bulamıyoruz” diyorlar. Toplu taşıma sistemi rezalet. Yollar bozuk. Yerleşim bölgeleri bakımsız. Her yer sokak köpekleri ile dolu. Hani çöp toplama hizmeti iyi ki özelleştirilmiş. Belediye’nin elinde olsa, maazallah çöpten de geçemezdik.

Bu gidişat iyi değil. İlçe Belediye Başkanları iş yapmıyorlar. Vatandaş sıkıntı yaşıyor. İlçe Belediyesi “Büyükşehir’in işi” diyor. Büyükşehir “İlçe belediyesinin işi” diyor.

Elektrik, gaz, telefon özelleştirildi. Bu kentte, Sedaş’ın, İzgaz’ın, Telekom’un hizmetleri, bu kurumlar devletin elindeyken çok daha iyiydi. Yıl 2017 bu şehir hala elektrik sorunu yaşıyor. Hala telefon telleri, internet kabloları tahta direkler üzerinden gidiyor.

Yerel yönetimlerde heyecan bitmiş. Zaman kaybediyor şehrimiz.. Bu tabloyu, 2004 yerel seçimlerine gidilirken, ben bu şehirde aynı şekilde yaşamıştım. Eski bir filmi izler gibiyiz. Bu gidişatın sonu, ilk seçimde büyük ve köklü bir değişimdir. Ama bu şehirde mevcut yönetimler bu haldeyken, bu değişimi gerçekleştirebilecek umudu halka verebilecek kadrolar sizce var mı?

Muhterem Hocam’a saygılarımla

Benim bu mesleğe başladığım ilk yıllardı. Spor muhabiriydim. Kocaelispor’un peşinden her yere giden, her gün bütün antrenmanlarını izleyen bir genç muhabir. Önce Çetin Güler’in yanında yardımcı antrenör olarak çalışan, sonra çok kritik dönemlerde zaman zaman Kocaelispor’un sorumluluğunu tek başına üstlenen Muhterem Ar ile o yıllarda tanışmıştım.

Futbol camiası içinde tanıdığım en güler yüzlü, en insan sevgisi yüksek, en değerli ve iyi insanlardan biriydi. Çok deplasmanda birlikteydik. Çok idmanda takım çalışırken kenarda sohbet etmişliğimiz vardı. Gerçek bir İzmitliydi Muhterem Ar. İzmit beyefendisiydi. Futboldan uzak kaldığı bir dönem, kardeşi Yılmaz Ar ve Fevzi Ar ile birlikte Beyaz Saray Düğün Salonunu çalıştırmıştı.

Muhterem Ar benim içim çok değerli bir Kocaelisporlu, çok önemli ve iyi bir insan, ağabeydi. Bu şehrin çamurundan, çirkefinden kaçıp, Kuşadası’na yerleşmişti. Orada, 85 yaşında vefat etmiş. Saygıyla, sevgiyle anmak istedim. Son yıllarda bir kez İzmit’e geldiğinde görüşmüştük. İzmit bir değerli büyüğünü daha kaybetmiştir. Muhterem Ar Hocamı saygıyla anıyorum. Kocaelispor tarihi yazılırken, mutlaka içinde yer almalıdır. Bütün yakınlarına, ailesine, Kocaelispor camiasına ve gerçek İzmitlilere başsağlığı dilerim.