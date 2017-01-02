Belediyelerde pazarlık zamanı

Yeni yıl ile birlikte Hizmet-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu yerel yönetimler ve belediyelere bağlı şirketlerde yeni dönem toplu sözleşme pazarlıkları da başlıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DE YARIN (SALI)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 900 sendikalı işçi adına 2’nci oturum yarın (Salı) saat 10.00’da Yerel Sen İşveren Sendikası’nda yapılacak. Yarınki (Salı) görüşmede taslaktaki idari maddelerin geçilmesi bekleniyor.

DERİNCE, İSU VE BELDE A.Ş.

Hizmet-İş Sendikası yarın Derince Belediyesi’nde çalışan 140 üyesi adına pazarlığın 3’üncü oturumunu yapacak. Derince ile ilgili toplantı çarşamba saat 10.00’da Yerel Sen’de. Derince Belediyesi sözleşmesi taslağında 60 maddeden 45’i geçilmişti. Hizmet-İş, 9 Ocak Pazartesi günü saat 10.30’da Belde A.Ş.’deki 1100, aynı gün saat 14.00’de İSU’daki 700 üyesi için Yerel Sen’le pazarlığı sürdürecek.

YÜZDE 25 İSTİYOR

Hizmet-İş Sendikası, yerel yönetimler ve bağlı şirketlerdeki yeni dönem pazarlığında masaya yüzde 25 ücret artışı talebi ile oturuyor. Ancak henüz pazarlıklarda ücret konularına girilmedi. İşveren Sendikası Yerel Sen de henüz herhangi bir artış önerisinde bulunmadı.