Belediyelerin karnesi Ankara’da yazılacak 

Bugün parti binasında haftalık basın toplantısını yapan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, önemli toplantılar hakkında bilgi verdi. AK Parti, ilimizdeki bütün belediyelerin karnesini değerlendirecek.

ANKARA’DA TOPLANTI

Yarın KSO Meclis Toplantısı için İzmit’e gelecek olan Bakan Fikri Işık ile birlikte öğleden sonra İl Başkanı Ceyhan ve Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu da Ankara’ya gidecekler. Yarın ve perşembe Ankara’da ilimizdeki belediyelerin seçim öncesi vaatleri ve 2014 seçimlerinden buyana yaptıkları işler tek tek masaya yatırılacak.

UZUNOĞLU SKM BAŞKANI

Öte yandan AK Parti Kocaeli Teşkilatı, olası referanduma yönelik hazırlıkları hızlandırdı. İl Başkanı Ceyhan, İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı’na Mehmet Uzunoğlu’nun getirildiğini açıkladı. İlçe teşkilatları da kendi SKM’lerini oluşturuyor. AK Parti’nin referandum için oluşturduğu İl STK, parti binasının en üst katında çalışacak.

AK Parti Ankara yolcusu