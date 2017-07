Belediyelerin özel denetim ekipleri olmalı

Geçen Cuma günü sabahı, İzmit Kozluk Mahallesi’nin üst tarafında bir olay meydana geldi. Alt sokakta bir inşaat için hafriyat yapan müteahhitin elemanları, üst sokaktaki 5 katlı, 10 daireli binayı tutan istinat duvarının çökmesine neden oldular.

Bina yıkılmadı. Kimse yaralanmadı. Ama istinat duvarı çökünce, bina yıkılabilir, insanlar ölebilirdi. Bizim şehrimizde bu tür olaylar çok yaşanıyor. İstinat duvarları çöküyor, müteahhit kazı yaparken gaz borusunu, su borusunu patlatıyor. Elektrik kabloları, telefon, internet kabloları kopuyor. Bazen sokaklar çöküyor. Nato’nun, akaryakıt tesislerinin petrol buru hatları deliniyor.

Aslında yapılan her iş, yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Hafriyat, alt yapı kazısı, üst yapı inşaatı yapılacaksa, belediyeden ruhsat alınması şarttır. Ama kolay para kazanma derdindeki bir müteahhitin, sorumsuz ve cahil bir işçisi, çok insanın canını yakacak, büyük felaketlere yol açabilecek hataları yapabiliyorlar.

Hem Büyükşehir Belediyesi’nde, hem ilçe belediyelerinde aslında hiçbir iş yapmadan bankamatikten parasını alanların var olduğunu biliyoruz. Özel ekipler kurulmalı. Bu ekipler, tek tip üniforma gibi elbise giymeli, altlarında araç olmalı. Kentin herhangi bir yerinde hafriyat mı yapılacak, cadde mi kazılacak. Bu ekipler gidip, işin başında durmalı. İşin verilen ruhsata uygun yapılıp, yapılmadığını denetlemeli. Yapılacak herhangi bir hatadan, meydana gelecek kazalardan da bu ekiplerdeki görevliler sorumlu olmalı.

Bir gün, bir duvarla birlikte koca bir bina çökecek. Bir gün, delinen gaz borusundan patlama olacak, bir gün delinen su borusundan geniş alanları sel basacak. Bütün bu olası kazaları önlemenin ilk koşulu denetim yapmaktır. Ruhsat verilen işi, başında durup takip etmek, incelemekle sorun çözülebilir. En azından olası büyük kazalar önlenebilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde böyle bir ekibin kurulmasını öneriyorum. Altlarında araba da olan bu ekipler, hiç değilse şehri dolaşır. Hangi caddede çukur ve hangisinde çöp birikmiş görür, belediyenin ilgili birimine haber vererek sorunun giderilmesini sağlayabilirler.

Belediyecilik, makamda oturup, evrak imzalayarak, toplantılarda siyasi nutuklar atılarak yapılmamalı. Belediye, her an her yerde, olası riskleri önlemek adına vatandaşın yanında olmalıdır.

Bu kokuyu çekmeye mecbur muyuz?

Annemin evi, Ulugazi İlkokulu yakınlarında. Sık sık gidiyorum. Her gidişimde binanın içine kadar maruz kaldığım ağır koku nedeniyle midem bulanıyor. Nefes alamaz hale geliyorum. Başım dönmeye başlıyor.

Ulugazi İlkokulu civarında birkaç yıldan beri sürekli çok ağır lağım kokusu var. Kışın serin havalarda koku azalıyor, bazen kayboluyor. Ama havalar ısındıkça koku şiddetleniyor. Bu yıl zirve yaptı. Belli ki bu bölgede kanalizasyonda bir arıza var. Burası şehrin merkezi. Okul var. Dükkanlar var. İçinde insanların oturduğu evler var. Koku çok şiddetli ve neredeyse Sanat Okulu’ndan Yenicuma Camii’ne kadar olan bölgeyi etkiliyor.

Eski çöplük kokusu gibi değil, Pakmaya kokusu gibi değil. Bunlardan bile şiddetli. Bunlardan bile iğrenç ve insanı etkileyen bir pis koku. Ayıptır, yazıktır. Gerekiyorsa, bu bölgedeki kanalizasyon şebekesini tamamen değiştirin. Ama bu kokuyu lütfen artık önleyin. Bu devirde, şehrin göbeğinde böyle kokuya katlanmak olacak iş değildir.

Kamyon trafiği konusunu bu şehir masaya yatırmalı

Şehrimizin genel bir trafik sorunu var. Yollar bu nüfusa, bu nüfus içindeki araç sayısına yetmiyor. Bizim ilimiz İstanbul ile Anadolu’yu bağlayan bir köprü. Ülkenin bütün imalatı bu şehirde yapılıyor ve dağıtılıyor. Bizim şehrimiz liman şehri. Bütün ihracat ürünleri bu şehrin üzerinden geçip, limanlara ulaşıyor. Bütün ithalat ürünleri bu kentteki limanlara gelip, buradan Anadolu’ya dağıtılıyor.

Elbette bu coğrafyadaki bir şehirde kamyon trafiği de olacak. Ama alternatifler varsa, alınmış kararlar varsa, yapılabilecek yeni bazı işler varsa, bu kamyon trafiğini azaltmak mümkünse, gereken her şeyi de yapmak gerekiyor.

Mevcut ticari hareketliliğin ilimizden geçirdiği kamyon, tırların yarışına, son zamanlarda hafriyat kamyonları da katıldı, ilimiz içinde cirit atmaya başladılar. Geçen gün, Otogar kavşağı mevkiinde bir anne ile kucağındaki minik bebeği, hafriyat kamyonu altında ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti. Bu kentte yaşayan her insanın, her çocuğun bisiklete, motosiklete, özel araca binen herkesin, bir büyük tır, ya da hafriyat kamyonu altında ezilerek ölme riski son derece büyüktür.

Son yıllarda ilimizin bütün yetkililerine bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. Alınmış bir karar var. İzmit’ten transit geçen araçların Uzunçiftlik’ten otoyola girip, Körfez’den çıkması gerekiyor. Bunun için otoyolun bu bölümünde geçiş ücretsiz yapıldı. D-100 üzerinde bu yasağı gösteren tabelalar bulunuyor. Ama karar uygulanmıyor. D-100’in iki başına polisi koşacaksınız. Tabelaya rağmen otoyola girmeyin D-100’den gidene cezayı keseceksiniz. İstanbul bunu yapıyor. Hafriyat kamyonları için güzergah belirlenirken titiz olacaksınız. Hafriyat kamyonlarının hızını mutlaka denetleyeceksiniz.

Ben her gün trafiğin içindeyim. Ayrıca gazetedeki çalışma odamın camından, D-100’ü seyrediyorum. kamyonlar, tırlar çok sorumsuz geçiyorlar bu şehrin içinden. D-100’ün İzmit’ten geçen transit yolu, otoyoldan daha rahat. Otoyola girmektense bu yolu, şehrin içini kullanıyorlar.

Alikahya bölgesindeki Hyundai ile Posco’dan her gün yüzlerce kamyon çıkıyor. Üzerinde 8-10 tane araba bulunan, ya da kakasında tonlarca ağırlığında çelik rulo olan dev Tır’lar Alikahya’nın içinden, daracık sokaklardan geçiyor. Derince Limanı büyüyor. Yakında çok hareketlenecek. Alikahya’daki Asıl Kibar OSB’de yeni fabrikalar yapılıyor. Limanlar bölgesi ile Alikahya arasındaki kamyon trafiği yakında çok daha yoğunlaşacak.

Hala Derince Limanı’ndan TEM’e bir bağlantı yolu yapamadık. Kuzey Marmara Otoyolu’na limanlar bölgesinden bağlantı yapmalıyız. Alikahya’dan gelen çok yoğun kamyon trafiği yükünü, yerleşim alanları içinden çıkartıp, TEM’e aktarmalıyız.

Diyarbakır’a atanan Kocaeli eski Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ilimizde göreve başladığı ilk dönemlerde tırların, kamyonların otoyola yönlendirilmesi konusundaki kuralın uygulamasına özen göstermişti. Birkaç ay, trafik polisleri görev yaptı, D-100’e giren tırlara ceza yazdı. Sonra bu uygulama yine terk edildi.

İzmit’i içindeki bu vahşi kamyon trafiğinden kurtarmak zorundayız. Bizim şehrimizde hiç trafik kontrolü yok. Canları istediğinde denetime çıkan polisler de işin kolayına kaçıyor. Emniyet kemerine, araç plakasının şekline bakıyor. Patlak egzozları bile denetlemiyorlar. Bu kentte kamyon, tır trafiğine düzen getirmez, hafriyat kamyonlarının kulağını çekmezsek, limanlara gelip giden kamyonlar için doğru dürüst otopark alanları yapmazsak, çok insan kamyonların altında kedi gibi ezilip, ölecektir.