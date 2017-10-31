Belediyenin gençlik projeleri gençlere anlatıldı

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile hayata geçirilen Gen Girişimciler Merkezi yetkililerince anlatılan gençlik projelerine, üniversiteli öğrenciler hayran kaldılar. Genç Girişimciler Merkezi Sorumlusu Enis Göçer, İzmit Belediyesi’nin Türkiye’ne örnek olmuş gençlerle ilgili projeler hakkında gençleri bilgilendirerek Gençlik Merkezleri, Genç Girişimciler Merkezi, Üniversiteli Pazarı, Tarih Koridoru, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi ve Genç-iz faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Dünya genelinde tüm ülkelere yaygınlaştırılan HULTPRİZE sosyal girişimcilik yarışması Kocaeli sorumlusu İsmail Kosongo da İzmit Belediyesi’nin projelerinden oldukça etkilendiklerini ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.

