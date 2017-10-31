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Belgüzar Özdemir vefat etti

Belgüzar Özdemir vefat etti

İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi No:31’de oturan emekli memur merhum Ali Özdemir’in eşi Belgüzar Özdemir(80) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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5 çocuk annesi olan Belgüzar Özdemir’in cenazesi Yeşilova Merkez Camii'nden alınarak Deliveli Köy Mezarlığında toprağa verildi.

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